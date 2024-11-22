Ексклюзив із 80-х: рідкісний Mercedes W126 продали за ціною нового Rolls-Royce (фото)

Виготовлено лише 50 купе Mercedes 560SEC AMG 6.0 Widebody. Автомобіль оснащений 385-сильним V8 та вирізняється розширеними крилами.

У Х’юстоні (США) на аукціоні Bring a Trailer продали купе Mercedes-Benz W126 1989 року. За авто віддали 544 560 доларів – як за новий Rolls-Royce Phantom. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Крила купе суттєво розширили Фото: Bring a Trailer

Висока ціна Mercedes W126 обумовлена тим, що це рідкісна версія від AMG. Таких купе виготовили приблизно 50. У 80-х продукція AMG ще залишалася дрібносерійним ексклюзивом.

Mercedes 560SEC AMG 6.0 Widebody (саме так називається авто) оснащений 6,0-літровим V8 потужністю 385 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 288 км/год.

У салоні встановили спортивні кермо та крісла Фото: Bring a Trailer

Крім того, купе Mercedes W126 отримало спортивний вихлоп, самоблокувальний диференціал та спортивну підвіску з амортизаторами Bilstein.

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Від стандартної моделі Mercedes 560SEC AMG 6.0 Widebody можна відрізнити, передусім, за розширеними крилами. Крім того, купе отримало обвіс, задній спойлер та 17-дюймові диски.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Bring a Trailer

Салон Mercedes W126 AMG оздоблений шкірою та деревом. Там встановили кермо Momo та спортивні крісла Recaro з електроприводом і підігрівом. Крім того, комплектація включає клімат-контроль та аудіосистему.

Під капотом встановлено 385-сильний V8 Фото: Bring a Trailer

Конкретно це авто спочатку було поставлено з Німеччини в Японію, де перебувало до 2016 року. Пізніше воно повернулося до Європи і зберігалося в колекціях у Великій Британії та Австрії, а згодом потрапило до США. Пробіг Mercedes W126 становить 90 000 км.

Між іншим, це не найдорожче купе Mercedes W126, адже зовсім недавно ще одне тюнінговане авто продали за $560 000.

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