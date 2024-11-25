Эксклюзив высшей пробы: на продажу выставили уникальный Mercedes за $55 миллионов (фото)

Изготовили всего четыре обтекаемых болида Mercedes W196 R Stromlinienwagen 1954 года. Спорткар оснащен 290-сильной инжекторной восьмеркой и может развить 300 км/ч.

В Штутгарте на аукцион RM Sotheby's выставили болид Mercedes-Benz W196 1954 года. За уникальный спорткар планируют получить более 55 миллионов долларов, то есть он является одним из самых дорогих авто в мире. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Изготовили всего 4 Mercedes W196 R Stromlinienwagen Фото: RM Sotheby's

Этот Mercedes W196 R Stromlinienwagen — очень нетипичный болид "Формулы-1". Обычно подобные авто имеют открытые колеса, однако Mercedes получил обтекаемый кузов с передними и задними крыльями.

Обтекаемые Mercedes W196 R Stromlinienwagen в Гран-при Италии 1954 года Фото: RM Sotheby's

В 1954 году команда Mercedes нашла лазейку в правилах "Формулы-1" — оказалось, что они не запрещают авто с закрытыми колесами. Поэтому для скоростных трасс создали специальную обтекаемую модификацию Mercedes W196, а на медленных автодромах использовали обычный болид с открытыми колесами.

Авто экспонировалось в музее в Индианаполисе Фото: RM Sotheby's

Двигатель Mercedes W196 R Stromlinienwagen также был инновационным. Болид оснащен 2,5-литровой рядной восьмеркой с непосредственным впрыском топлива, которая развивает 290 л. с. Он способен разогнаться до 300 км/ч.

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Всего изготовили всего четыре Mercedes W196 R Stromlinienwagen. Именно на этом авто Хуан-Мануэль Фанхио выиграл Гран-при Аргентины, а сэр Стирлинг Мосс установил рекорд круга в Гран-При Италии.

Болид оснастили 290-сильной восьмеркой с непосредственным впрыском топлива Фото: RM Sotheby's

В 1965 году Mercedes-Benz подарил этот болид автомузею на треке в Индианаполисе. Теперь же часть его коллекции распродается на аукционе и Mercedes W196 является самым дорогим лотом.

Примечательно, что это не самый дорогой Mercedes-Benz, ведь купе 300 SLR 1955 года было продано за 142 миллиона долларов.

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