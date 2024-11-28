Гоночна легенда: на аукціон виставили уславлений Ferrari за 25 мільйонів євро (фото)

Ferrari 250 LM — перша серійна середньомоторна модель марки. Спорткар із 320-сильним V12 виграв знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані.

У Парижі на аукціон RM Sotheby’s виставили купе Ferrari 250 LM 1964 року. За спорткар планують отримати 25 мільйонів євро. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Виготовили лише 32 купе Ferrari 250 LM Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 LM – одна із найдорожчих моделей марки. Усього випустили лише 32 таких купе. Вони були у вільному продажу, проте призначалися, передусім, для перегонів.

Це авто виграло 24-годинні перегони в Ле-Мані Фото: RM Sotheby's

250 LM – перший серійний середньомоторний Ferrari. Його 3,3-літровий 320-сильний V12 працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Спорткар масою 850 кг здатен розігнатися до 100 км/год за 6,1 с і розвинути 290 км/год.

Фото: RM Sotheby's

Утім, цей Ferrari 250 LM дорожчий за інші екземпляри моделі, адже він прославився перемогою в знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана" 1964 року.

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Екіпаж Йохена Ріндта та Мастена Грегорі на приватній Ferrari 250 LM зміг обійти як авто із заводської команди Ferrari, так і новітні Ford GT40. Примітно, що після цього Ferrari не могли виграти в Ле-Мані до 2023 року.

Авто оснащене 320-сильним V12 Фото: RM Sotheby's

Цей Ferrari 250 LM брав участь у змаганнях до 1970 року, а після цього став експонатом музею на автодромі в Індіанаполісі (США). Зараз його колекцію розпродають.

До речі, Ferrari не є найдорожчим лотом із цієї колекції, адже продають унікальний болід Mercedes 1954 року за 55 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили найдорожчий Chevrolet Corvette за $7 мільйонів.