Гоночна легенда: на аукціон виставили уславлений Ferrari за 25 мільйонів євро (фото)
Ferrari 250 LM — перша серійна середньомоторна модель марки. Спорткар із 320-сильним V12 виграв знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані.
У Парижі на аукціон RM Sotheby’s виставили купе Ferrari 250 LM 1964 року. За спорткар планують отримати 25 мільйонів євро. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.
Ferrari 250 LM – одна із найдорожчих моделей марки. Усього випустили лише 32 таких купе. Вони були у вільному продажу, проте призначалися, передусім, для перегонів.
250 LM – перший серійний середньомоторний Ferrari. Його 3,3-літровий 320-сильний V12 працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Спорткар масою 850 кг здатен розігнатися до 100 км/год за 6,1 с і розвинути 290 км/год.
Утім, цей Ferrari 250 LM дорожчий за інші екземпляри моделі, адже він прославився перемогою в знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана" 1964 року.
Екіпаж Йохена Ріндта та Мастена Грегорі на приватній Ferrari 250 LM зміг обійти як авто із заводської команди Ferrari, так і новітні Ford GT40. Примітно, що після цього Ferrari не могли виграти в Ле-Мані до 2023 року.
Цей Ferrari 250 LM брав участь у змаганнях до 1970 року, а після цього став експонатом музею на автодромі в Індіанаполісі (США). Зараз його колекцію розпродають.
До речі, Ferrari не є найдорожчим лотом із цієї колекції, адже продають унікальний болід Mercedes 1954 року за 55 мільйонів доларів.
Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили найдорожчий Chevrolet Corvette за $7 мільйонів.