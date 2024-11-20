На аукціон виставили рідкісний вінтажний Ferrari відомих кінозірок (фото)

Виготовлено лише 442 купе Ferrari 275 GTB. Авто Джейн Фонди оснащене 3,3-літровим 280-сильним V12 і здатне розвинути 246 км/год.

В Італії виставили на продаж Ferrari 275 GTB 1966 року. За суперкар планують отримати кілька мільйонів доларів. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s, який відповідає за його продаж.

Виготовлено лише 442 Ferrari 275 GTB Фото: RM Sotheby's

Висока ціна обумовлена двома факторами. По-перше, суперкар Ferrari 275 GTB – цінна колекційна модель. Його вважають останнім класичним Ferrari.

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Усього виготовили лише 442 купе Ferrari 275 GTB із 3,3-літровим 280-сильним V12. Із 5-ступінчастою механічною КПП авто здатне розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 246 км/год.

Суперкар пройшов реставрацію Фото: RM Sotheby's

По-друге, це авто мало відомих власників. У 1966 році його придбали французький режисер Роже Вадим та його дружина, голлівудська актриса Джейн Фонда.

Авто оснащене 280-сильним V12 Фото: RM Sotheby's

Зіркову пару неодноразово бачили в цьому Ferrari 275 GTB і збереглося чимало фотографій. Зокрема, саме на цьому авто Джейн Фонда поверталася додому з пологового будинку із новонародженою дочкою Ванессою.

Роже Вадим і Джейн Фонда активно експлуатували Ferrari 275 GTB Фото: RM Sotheby's

У 1968 році подружжя продало суперкар Ferrari і він неодноразово змінював власників. Упродовж останніх п’яти років авто проходило реставрацію.

До речі, нещодавно на аукціон виставили унікальний 22-річний "Гелендваген" із двигуном V12.

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