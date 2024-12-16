На аукцион выставили необычный спорткар из коллекции легендарного гонщика (фото)

Plymouth Road Runner Superbird — серийная версия гоночного авто из NASCAR и один из первых спорткаров с антикрылом. Авто Ричарда Петти оснащено 7,2-литровым 375-сильным V8.

Related video

В США на аукцион Mecum выставили Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. За него могут получить более 500 000 долларов, ведь он принадлежал одному из лучших американских гонщиков Ричарду Петти. Об авто рассказывали на сайте аукциона.

Plymouth Superbird стал одним из первых серийных авто с антикрылом Фото: Mecum

Семикратный чемпион NASCAR Ричард Петти по прозвищу Король решил купить Plymouth Superbird в 1982 году. Он недаром выбрал это авто, ведь на таком спорткаре он стал чемпионом в 1971 году.

Авто прошло реставрацию в 2014 году Фото: Mecum

Ричард Петти эксплуатировал этот спорткар до 2013 года, а позже авто демонстрировали в его музее. В 2014 году Plymouth Superbird прошел реставрацию. Гонщик оставил свой автограф в салоне.

Ричард Петти выиграл чемпионат NASCAR 1971 года на Plymouth Superbird

Plymouth Road Runner Superbird — серийная версия гоночного авто из NASCAR. Собственно, ее и создали для допуска спорткара к соревнованиям. Всего изготовили всего 1935 таких купе.

Важно

С тюнингом от McLaren: на аукционе продали винтажный спорткар звезды "Формулы-1" (фото)

Plymouth Superbird 1970 года отличается необычным дизайном с огромным антикрылом. Это одно из первых в мире серийных авто с этим аэродинамическим элементом.

Ричард Петти оставил свой автограф в салоне Фото: Mecum

В NASCAR Ричард Петти выступал на топовом варианте Plymouth Superbird с 7,0-литровым 425-сильным V8, однако приобрести решил менее мощную версию модели с 7,2-литровой восьмеркой на 375 сил и 3-ступенчатым автоматом. Спорткар способен разогнаться до сотни за 5,9 с и развить 230 км/ч.

Кстати, недавно в США на складе обнаружили заброшенный Plymouth Superbird. Авто простояло там 40 лет.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили уникальный раллийный Rolls-Royce.