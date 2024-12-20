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Авто

Президентский эксклюзив: на аукцион выставили бронированный лимузин Билла Клинтона (фото)

Cadillac Fleetwood Brougham, лимузин Cadillac, Билл Клинтон, авто Билла Клинтона
Фото: Mecum | Лимузин Cadillac Fleetwood Brougham достигает 6,85 м в длину

Для Билла Клинтона изготовили всего три бронированных лимузина Cadillac Fleetwood Brougham. Авто оснащено 7,4-литровым V8, а в его салоне установили телевизор и видеомагнитофон.

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В США на аукцион Mecum выставили лимузин Cadillac Fleetwood Brougham 1996 года. За него планируют получить немалые деньги, ведь этим авто пользовался президент Билл Клинтон. О нем рассказали на сайте аукциона.

Cadillac Fleetwood Brougham, лимузин Cadillac, Билл Клинтон, авто Билла Клинтона Fullscreen
Лимузин создали специально для Билла Клинтона
Фото: Mecum

Всего изготовили всего три 6,85-метровых президентских лимузина Cadillac Fleetwood Brougham — на их разработку и производство потратили 6 миллионов долларов. Конкретно это авто очень мало эксплуатировалось, поэтому его пробег составляет всего 1007 км. В 2008 году его уже продавали за $275 000.

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Авто президента США бронировали по стандарту В6
Фото: Mecum

Cadillac Fleetwood Brougham удлинили за счет вставок между дверями и возле задних стоек крыши. Кроме того, высоту авто увеличили на 75 мм.

Конечно же, авто президента США защищено. Стальная броня, пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов, обеспечивают защиту уровня В6. Авто выдерживает обстрел из автомата или снайперской винтовки калибра 7,62 мм.

салон Cadillac Fleetwood Brougham, лимузин Cadillac, Билл Клинтон, авто Билла Клинтона Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: Mecum

Кроме того, установили системы фильтрации воздуха и автоматического пожаротушения. Также авто имеет проблесковые маячки и сирену. Масса лимузина составляет 4,1 тонны.

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Шестиместный салон Cadillac Fleetwood Brougham отделан кожей и деревом. Лимузин оснащен раздельным климат-контролем, телевизором, видеомагнитофоном и мощной аудио системой с CD-плеером.

Cadillac Fleetwood Brougham, лимузин Cadillac, Билл Клинтон, авто Билла Клинтона Fullscreen
Лимузин оснащен телевизором и видеомагнитофоном
Фото: Mecum

Под капотом авто установлен большой 7,4-литровый V8 мощностью 255 сил. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Кстати, недавно в Киеве заметили очень редкий лимузин Volvo 90-х.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет уникальный Mercedes за $55 миллионов.