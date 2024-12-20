Президентский эксклюзив: на аукцион выставили бронированный лимузин Билла Клинтона (фото)
Для Билла Клинтона изготовили всего три бронированных лимузина Cadillac Fleetwood Brougham. Авто оснащено 7,4-литровым V8, а в его салоне установили телевизор и видеомагнитофон.
В США на аукцион Mecum выставили лимузин Cadillac Fleetwood Brougham 1996 года. За него планируют получить немалые деньги, ведь этим авто пользовался президент Билл Клинтон. О нем рассказали на сайте аукциона.
Всего изготовили всего три 6,85-метровых президентских лимузина Cadillac Fleetwood Brougham — на их разработку и производство потратили 6 миллионов долларов. Конкретно это авто очень мало эксплуатировалось, поэтому его пробег составляет всего 1007 км. В 2008 году его уже продавали за $275 000.
Cadillac Fleetwood Brougham удлинили за счет вставок между дверями и возле задних стоек крыши. Кроме того, высоту авто увеличили на 75 мм.
Конечно же, авто президента США защищено. Стальная броня, пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов, обеспечивают защиту уровня В6. Авто выдерживает обстрел из автомата или снайперской винтовки калибра 7,62 мм.
Кроме того, установили системы фильтрации воздуха и автоматического пожаротушения. Также авто имеет проблесковые маячки и сирену. Масса лимузина составляет 4,1 тонны.Важно
Шестиместный салон Cadillac Fleetwood Brougham отделан кожей и деревом. Лимузин оснащен раздельным климат-контролем, телевизором, видеомагнитофоном и мощной аудио системой с CD-плеером.
Под капотом авто установлен большой 7,4-литровый V8 мощностью 255 сил. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.
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