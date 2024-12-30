Неприметный раритет: на аукцион выставили ржавое авто Мэрилин Монро (фото)

Скромный Land Rover Series II принадлежал Мэрилин Монро и Артуру Миллеру. Звездные супруги использовали внедорожник в своем загородном поместье.

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В США на аукцион Bonhams выставили Land Rover 1958 года. За неприметный внедорожник планируют получить немалую сумму денег, ведь на нем ездила Мэрилин Монро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Авто оснащено 77-сильным бензиновым двигателем Фото: bonhams.com

Этот короткобазный Land Rover Series II заказали в 1958 году на заводе в Великобритании Мэрилин Монро и ее муж, известный драматург и лауреат Пулитцеровской премии Артур Миллер.

Звездная чета использовала внедорожник в своем загородном поместье в штате Коннектикут. Дороги в сельской местности были не самыми лучшими и автомобили вроде любимого Ford Thunderbird Мэрилин Монро не очень подходили для эксплуатации там.

Внедорожник никогда не реставрировали Фото: bonhams.com

После развода пары в 1961 году Land Rover отошел Артуру Миллеру и остался в его семье после смерти драматурга в 2005 году.

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Land Rover Series II никогда не реставрировали. Его краска местами облущилась, однако поскольку кузов алюминиевый, то он не заржавел. В салоне повреждена отделка. Примечательно, что компактное авто рассчитано на семь человек.

Салон рассчитан на 7 человек Фото: bonhams.com

Внедорожник Land Rover оснащен 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 77 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

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