В інтернеті показали невідомий бразильський клон культового Mercedes 60-х (фото)

Спорткар LHM Phoenix — копія Mercedes-Benz SL Pagoda 60-х років. Кабріолет випускали невеликими партіями у Бразилії.

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Мало хто знає, що легендарний Mercedes-Benz SL 60-х на прізвисько Pagoda має бразильський клон. Спортивне авто випускали під назвою LHM Phoenix. Про авто розповіли на Reddit.

Знаменитий кабріолет відтворили до найменших деталей Фото: Reddit

Копія Mercedes SL Pagoda – дітище бізнесмена із Ріо-де-Жанейро Луїса Енріке Міньйоне. Для виробництва авто він створив компанію LHM Indústria Mecânica Ltda.

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За основу взяли фінальну версію моделі Mercedes 280 SL 1970 року. Кузов спорткара в точності відтворили зі склопластику та встановили на шасі Chevrolet Opala. Авто назвали LHM Phoenix.

Для авто пропонували знімний жорсткий дах Фото: Reddit

Як і оригінал, копія Mercedes SL випускалася з відкидним м’яким або знімним жорстким дахом. Салон LHM Phoenix оздобили шкірою. На вибір пропонували чотири- та шестициліндрові двигуни Chevrolet потужністю до 195 сил.

Салон LMH Phoenix оздоблений шкірою Фото: Reddit

Виробництво LHM Phoenix стартувало у вересні 1982 року. Місцеве представництво Mercedes-Benz загалом було не проти випуску авто, лише попросило не використовувати логотип бренду. На решітці радіатора з’явилася нова емблема, хоча власники після покупки все одно встановлювали трипроменеві зірки.

Кузов авто виготовлений із пластику Фото: Reddit

Спочатку виготовляли по 30 машин на місяць, проте з часом об’єми виробництва знизилися до 7 авто. Не допомогла і поява в 1986 році потужної версії з V8 від Ford, тому LHM Phoenix зняли з виробництва.

До речі, в Бразилії створили і клон Ford Mustang першого покоління на базі Alfa Romeo.

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