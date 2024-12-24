Повернення легенди: розкрито нові подробиці відродженого Mercedes 190 (фото)
Седан Mercedes 190 HWA EVO отримав масивний обвіс та антикрило, а його салон оздоблений дорогою шкірою. Модель пропонують у версіях потужністю 450 і 500 сил.
У Німеччині готують до старту виробництва новий Mercedes-Benz 190. Седан почнуть збирати в кінці 2025 року, а поки з’явилися нові фото та подробиці відродженої моделі. Їх опублікували на сайті компанії HWA.
Саме це німецьке ательє і випускатиме новий Mercedes 190 під назвою HWA EVO. Усього виготовлять лише 100 седанів вартістю 714 000 євро.
Звісно, за такі гроші покупці отримають не звичайний седан Mercedes-Benz 190, а спортивну версію. У HWA відтворили знаменитий Mercedes 190E 2.5-16 Evolution.
Сучасне авто в точності відтворює знаменитий спорткар. У нього велике антикрило, обвіс та розширені крила. Габарити не змінилися, але кузов на 75% новий, причому в конструкції використано карбон.
Розміри Mercedes 190 HWA EVO:
- довжина — 4580 мм;
- ширина — 1860 мм;
- висота — 1355 мм;
- колісна база — 2750 мм;
- маса — 1360 кг.
Розсекретили і салон Mercedes 190 EVO. Він зберіг знайоме компонування, проте встановили цифровий щиток приладів, сенсорний дисплей, клімат-контроль, потужну акустику та бездротову зарядку для смартфонів. Спортивні сидіння обшили дорогою шкірою, причому ззаду встановили окремі крісла.Важливо
Седан Mercedes 190 HWA EVO оснащений 3,0-літровою турбошісткою, яку пропонують у версіях на 450 і 500 сил. Максимальна швидкість складає 270 і 300 км/год відповідно.
Авто отримало 6-ступінчасту механічну КПП, повністю нову підвіску та литі диски діаметром 19 дюймів спереду і 20 дюймів ззаду. За доплату доступні карбоново-керамічні гальма.
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