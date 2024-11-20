Знаменитий спорткар Jaguar 80-х повернули на ринок (фото)

Новий Jaguar XJS став агресивнішим на вигляд і розкішнішим всередині. Потужність двигуна V12 збільшили до 660 сил.

У Великій Британії відродили знамените купе Jaguar XJS. Спорткар випустять лімітованою серією з 88 авто вартістю 225 000 фунтів стерлінгів ($285 000). Про це повідомляється на сайті компанії TWR.

Купе отримало спойлер, а його крила розширили

Саме ця фірма випускатиме новий Jaguar XJS. Купе осучаснили та тюнінгували, а над його дизайнером попрацювали відомі кастомайзери Кизил Салім і Магнус Вокер. Проєкт назвали TWR Supercat.

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Авто нагадує тюнінговані Jaguar XJS 80-х від ательє Lister. Йому розширили крила, додали обвіс, капот із "жабрами", дифузор і загострений спойлер. Майже всі кузовні панелі є новими. Крім того, встановили сучасні діодні фари.

Салон оздобили дорогою шкірою

Салон Jaguar XJS оздобили дорогою шкірою та алюмінієм. Усередині встановили цифровий щиток приладів та сенсорний дисплей мультимедіа. Комплектація включає безключовий доступ, клімат-контроль, потужну акустику, Apple CarPlay та Android Auto.

Потужність V12 зросла до 660 сил

Робочий об’єм двигуна V12 збільшили до 5,6 л, а віддача зросла до 660 та 700 Нм. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Крім того, встановлені адаптивні амортизатори, а за доплату доступні карбоново-керамічні гальма.

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