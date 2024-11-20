Знаменитий спорткар Jaguar 80-х повернули на ринок (фото)
Новий Jaguar XJS став агресивнішим на вигляд і розкішнішим всередині. Потужність двигуна V12 збільшили до 660 сил.
У Великій Британії відродили знамените купе Jaguar XJS. Спорткар випустять лімітованою серією з 88 авто вартістю 225 000 фунтів стерлінгів ($285 000). Про це повідомляється на сайті компанії TWR.
Саме ця фірма випускатиме новий Jaguar XJS. Купе осучаснили та тюнінгували, а над його дизайнером попрацювали відомі кастомайзери Кизил Салім і Магнус Вокер. Проєкт назвали TWR Supercat.Важливо
Авто нагадує тюнінговані Jaguar XJS 80-х від ательє Lister. Йому розширили крила, додали обвіс, капот із "жабрами", дифузор і загострений спойлер. Майже всі кузовні панелі є новими. Крім того, встановили сучасні діодні фари.
Салон Jaguar XJS оздобили дорогою шкірою та алюмінієм. Усередині встановили цифровий щиток приладів та сенсорний дисплей мультимедіа. Комплектація включає безключовий доступ, клімат-контроль, потужну акустику, Apple CarPlay та Android Auto.
Робочий об’єм двигуна V12 збільшили до 5,6 л, а віддача зросла до 660 та 700 Нм. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Крім того, встановлені адаптивні амортизатори, а за доплату доступні карбоново-керамічні гальма.
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