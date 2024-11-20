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Авто

Знаменитый спорткар Jaguar 80-х вернули на рынок (фото)

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Jaguar XJS осовременили и вернули в производство

Новый Jaguar XJS стал агрессивнее на вид и роскошнее внутри. Мощность двигателя V12 увеличили до 660 сил.

В Великобритании возродили знаменитое купе Jaguar XJS. Спорткар выпустят лимитированной серией из 88 авто стоимостью 225 000 фунтов стерлингов ($285 000). Об этом сообщается на сайте компании TWR.

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Купе получило спойлер, а его крылья расширили

Именно эта фирма будет выпускать новый Jaguar XJS. Купе осовременили и тюнинговали, а над его дизайнером поработали известные кастомайзеры Кизил Салим и Магнус Уокер. Проект назвали TWR Supercat.

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Авто напоминает тюнингованный Jaguar XJS 80-х от ателье Lister. Ему расширили крылья, добавили обвес, капот с "жабрами", диффузор и заостренный спойлер. Почти все кузовные панели являются новыми. Кроме того, установили современные диодные фары.

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Салон украсили дорогой кожей

Салон Jaguar XJS отделали дорогой кожей и алюминием. Внутри установили цифровой щиток приборов и сенсорный дисплей мультимедиа. Комплектация включает бесключевой доступ, климат-контроль, мощную акустику, Apple CarPlay и Android Auto.

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Мощность V12 выросла до 660 сил

Рабочий объем двигателя V12 увеличили до 5,6 л, а отдача выросла до 660 и 700 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Кроме того, установлены адаптивные амортизаторы, а за доплату доступны карбоново-керамические тормоза.

Ранее Фокус рассказывал о редком спортивном Jaguar за $13 миллионов.

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