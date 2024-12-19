Унікальний універсал Mercedes S-Class W223 засвітився на перших фото

Розкішний універсал Mercedes S-Class W223 існує в одному-єдиному екземплярі. Він має великий багажник і оснащений 3,0-літровим турбодизелем.

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В Італії помітили унікальний Mercedes-Benz S-Class W223. Представницьке авто переробили на оригінальний сімейний універсал. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Авто оснащене 3,0-літровим турбодизелем

Для доопрацювання обрали седан Mercedes S-Class W223 у подовженій модифікації L. Йому продовжили дах та встановили бокові вікна і двері багажника від Mercedes E-Class W214. Вийшло доволі гармонійно і дуже незвично.

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Салон Mercedes S-Class на фото не показали, проте можна розгледіти світле шкіряне оздоблення. Універсал має бути просторим усередині, а об’єм його багажника перевищив 600 л.

Утім, характеристики Mercedes-Benz S-Class Wagon наразі не відомі. Вдалося лише встановити, що універсал створений в єдиному екземплярі, зареєстрований в Генуї та оснащений турбодизелем.

Універсал Mercedes S-Class W223 існує в єдиному екземплярі

Як відомо, в лінійці Mercedes S-Class W223 є 3,0-літрові дизельні шістки потужністю 286 та 330 к. с. Обидві версії комплектуються 9-ступінчастим автоматом, а привід може бути заднім або повним.

Примітно, що універсали Mercedes-Benz S-Class створювали і раніше, хоча вони є великою рідкістю. Зокрема, у Великій Британії створили універсал Mercedes S600 W140, а в Японії — сімений варіант моделі W126.

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