Присвячено зірці "Формули-1": дебютував найпотужніший і найшвидший Mercedes G-Class (фото)

Тюнінг "Гелендвагена" від HOF Manufaktur підняв потужність двигуна до 1063 сил. Розгін до сотні займає 3,5 с, а максимальна швидкість зросла до 300 км/год.

Mercedes G-Class отримав найпотужнішу заряджену версію Sir Class. Її присвятили пілоту "Формули-1" серу Люїсу Гамілтону, який приніс Mercedes шість чемпіонських титулів, а тепер залишає німецьку команду. Про це повідомляється на сторінці компанії HOF Manufaktur Instagram.

Авто присвятили зірці "Формули-1" Люїсу Гамілтону

Саме це німецьке ательє виконало тюнінг "Гелендвагена". Очолює його колишній директор AMG Філіп Шімер, тому там знають толк в Mercedes.

За основу взяли заряджений Mercedes-AMG G63. Віддачу його 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 1063 к. с. і 1300 Н∙м. HOF Sir Class здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 300 км/год. Це найпотужніший і найшвидший "Гелендваген".

У салоні встановили оригінальне кермо-штурвал

Для позашляховика розробили спортивну підвіску із заниженим на 30 мм кліренсом. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

Важливо

Капсула часу з 90-х: в Україні виявили унікальний спорткар Mercedes Brabus (фото)

Крім того, "Гелендваген" отримав карбонові капот, обвіс і розширювачі арок. Його розфарбували в кольори гоночної команди Mercedes, а 23-дюймові диски нагадують аеродинамічні колеса болідів "Формули-1".

У салоні встановили спортивні крісла

Салон Mercedes G-Class оздобили шкірою, алькантарою та карбоном із контрастними зеленими акцентрами. "Гелендваген" оснастили спортивними сидіннями, а також кермом-штурвалом, як на боліді Люїса Гамілтона.

Між іншим, нещодавно презентували електричний папамобіль Mercedes G-Class для Франциска І.

Також Фокус розповідав про унікальний болід "Формули-1" Mercedes 1954 року за $55 мільйонів.