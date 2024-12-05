"Гелендваген" для понтифіка: Mercedes створив електричний папамобіль (фото, відео)

Новий папамобіль створений на базі 587-сильного електромобіля Mercedes G580 EQ. Його оснастили ковпаком із куленепробивного скла, а салон оздобили білосніжною шкірою.

Папа Римський Франциск І отримав новий автомобіль. Папамобілем знову став Mercedes G-Class, проте на цей раз він буде електричним. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.

Електричний "Гелендваген" передав Папі Франциску І СЕО Mercedes-Benz Ола Келленіус. Папамобіль виготовили вручну в єдиному екземплярі.

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В основі авто лежить Mercedes G580 EQ. Його силова установка з чотирма моторами загальною потужністю 587 к. с. та батареєю на 116 кВт∙год залишилася без змін.

Папамобіль зберіг ковпак із бронескла Фото: Mercedes-Benz

У задній частині "Гелендвагена" зрізали дах. Задні двері залишилися тільки праворуч, причому тепер вони відкриваються проти руху. Звісно ж передбачений і знімний прозорий ковпак із куленепробивного скла.

На задній платформі встановили широке крісло для понтифіка Фото: Mercedes-Benz

На спеціальній платформі встановили поворотне крісло для Франциска І. Крім того, з’явилися два розкладних сидіння для охорони. В оздобленні використана білосніжна шкіра.

Салон оздоблений білою шкірою Фото: Mercedes-Benz

Папамобілі Mercedes-Benz виготовляють із 1930 року. Перший перероблений "Гелендваген" передали Іоанну Павлу ІІ у 80-х і з того часу в гаражі Ватикану було кілька таких позашляховиків.

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