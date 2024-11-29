Капсула часу з 90-х: в Україні виявили унікальний спорткар Mercedes Brabus (фото)

Тюнінг Mercedes SLK від Brabus підняв потужність компресорного двигуна до 250 сил. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 6,5 с і розвинути 257 км/год.

У Києві зберігається цікавий купе-кабріолет Mercedes-Benz SLK 1996 року. Спорткар тюнінгували за індивідуальною програмою. Про автомобіль розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Пробіг авто становить усього 30 тис. км Фото: Roma Urraco

Це авто зійшло з конвеєру як стандартний Mercedes SLK 230 Kompressor із 2,3-літровою четвіркою на 193 к. с. Його придбав український бізнесмен та політик, якому цієї потужності виявилося замало і він вирішив доопрацювати авто.

Спорткар здатен розігнатися до сотні за 6,5 с Фото: Roma Urraco

Mercedes SLK відправили в Німеччину на завод Brabus. Об’єм компресорного двигуна збільшили до 2,6 л, а потужність зросла до 250 сил. Купе-кабріолет здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 257 км/год. Також з’явився спортивний вихлоп.

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Крім того, тюнінг Mercedes SLK включає нові бампери, обвіс та 18-дюймові диски Brabus. Салон оздоблений шкірою та карбоном, встановили спортивне кермо і нові важелі автоматичної КПП та "ручника".

Салон оздоблено шкірою та карбоном Фото: Roma Urraco Потужність двигуна збільшено до 250 сил Фото: Roma Urraco

Спорткар Mercedes SLK Brabus тривалий час зберігався у гаражі разом з іншими авто із колекції політика і мало експлуатувався. Це капсула часу з пробігом усього 30 тис. км.

До речі, раніше в Україні виявили ще один Mercedes політика — культовий седан S600 W140 в новому стані.

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