Капсула времени из 90-х: в Украине обнаружили уникальный спорткар Mercedes Brabus (фото)

Тюнинг Mercedes SLK от Brabus поднял мощность компрессорного двигателя до 250 сил. Спорткар способен разогнаться до сотни за 6,5 с и развить 257 км/ч.

В Киеве хранится интересный купе-кабриолет Mercedes-Benz SLK 1996 года. Спорткар тюнинговали по индивидуальной программе. Об автомобиле рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Пробег авто составляет всего 30 тыс. км Фото: Roma Urraco

Это авто сошло с конвейера как стандартный Mercedes SLK 230 Kompressor с 2,3-литровой четверкой на 193 л. с. Его приобрел украинский бизнесмен и политик, которому этой мощности оказалось мало и он решил доработать авто.

Спорткар способен разогнаться до сотни за 6,5 с Фото: Roma Urraco

Mercedes SLK отправили в Германию на завод Brabus. Объем компрессорного двигателя увеличили до 2,6 л, а мощность выросла до 250 сил. Купе-кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 257 км/ч. Также появился спортивный выхлоп.

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Кроме того, тюнинг Mercedes SLK включает новые бамперы, обвес и 18-дюймовые диски Brabus. Салон отделан кожей и карбоном, установили спортивный руль и новые рычаги автоматической КПП и "ручника".

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Roma Urraco Мощность двигателя увеличена до 250 сил Фото: Roma Urraco

Спорткар Mercedes SLK Brabus долгое время хранился в гараже вместе с другими авто из коллекции политика и мало эксплуатировался. Это капсула времени с пробегом всего 30 тыс. км.

Кстати, ранее в Украине обнаружили еще один Mercedes политика — культовый седан S600 W140 в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал, что в Украину приехал новейший спортивный седан Mercedes мощностью более 600 сил.