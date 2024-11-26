Эталон надежности: Mercedes-Benz W124 отмечает 40-летие (фото)

Mercedes W124 прославился, прежде всего, качеством и надежностью. Многие автомобили этой модели преодолели более миллиона километров.

В эти дни свое 40-летие празднует знаменитый Mercedes-Benz W124. Это одна из самых известных моделей немецкой марки и первый E-Class. О ней рассказали на официальном сайте Mercedes.

Линейка Mercedes W124 была довольно широкой Фото: Mercedes-Benz

Разработка Mercedes W124 стартовала в 1977 году. Создателем его внешности является выдающийся стилист Mercedes-Benz Бруно Сакко. Этот дизайн уже считается классическим, а для своего времени был довольно передовым, ведь авто имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,28.

Mercedes W124 вышел на рынок в ноябре 1984 года. Модель предложили в кузовах седан, универсал, купе и кабриолет. Среди интересных ее фишек — один огромный стеклоочиститель спереди.

Модель отличалась продуманной аэродинамикой Фото: Mercedes-Benz

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Для Mercedes-Benz W124 предлагался полный привод, ABS и подушки безопасности, что в 80-х было редкостью даже в премиум-классе. Впрочем, модель ценили не только за инновации, а, прежде всего, за качество и высокий уровень надежности, о которой ходят легенды. Многие из этих авто без проблем преодолели более миллиона километров.

Модель славится своим качеством Фото: Mercedes-Benz

Подавляющее большинство Mercedes 124 комплектовались рядными четырех, пяти- и шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Впрочем, существовали и варианты с V8 — такие, как 326-сильный 500 E с двигателем разработки Porsche и его заряженная 381-сильная версия E60 AMG.

Универсал Mercedes W124 Фото: Mercedes-Benz Кабриолет Mercedes-Benz W124 Фото: Mercedes-Benz

В 1993 году модель переименовали и она стала первым Mercedes E-Class. Производство Mercedes W124 начали сворачивать с 1995 года, однако кабриолет выпускали до 1997-го. Всего за 13 лет собрали более 2,2 миллиона автомобилей и значительная их часть до сих пор эксплуатируются.

Кстати, недавно в Украину привезли потомка этой модели — заряженный Mercedes-AMG E53 мощностью более 600 сил.

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