Еталон надійності: Mercedes-Benz W124 відзначає 40-річчя (фото)

Mercedes W124 прославився, передусім, якістю та надійністю. Чимало автомобілів цієї моделі подолали понад мільйон кілометрів.

У ці дні своє 40-річчя святкує знаменитий Mercedes-Benz W124. Це одна з найвідоміших моделей німецької марки та перший E-Class. Про неї розповіли на офіційному сайті Mercedes.

Лінійка Mercedes W124 була доволі широкою Фото: Mercedes-Benz

Розробка Mercedes W124 стартувала у 1977 році. Творцем його зовнішності є видатний стиліст Mercedes-Benz Бруно Сакко. Цей дизайн уже вважається класичним, а для свого часу був доволі передовим, адже авто має низький аеродинамічний коефіцієнт – 0,28.

Mercedes W124 вийшов на ринок у листопаді 1984 року. Модель запропонували у кузовах седан, універсал, купе та кабріолет. Серед цікавих її фішок – один величезний склоочисник спереду.

Модель вирізнялася продуманою аеродинамікою Фото: Mercedes-Benz

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Для Mercedes-Benz W124 пропонували повний привід, ABS та подушки безпеки, що у 80-х було рідкістю навіть у преміумкласі. Утім, модель цінували не лише за інновації, а, передусім, за якість і високий рівень надійності, про яку ходять легенди. Чимало цих авто без проблем подолали понад мільйон кілометрів.

Модель славиться своєю якістю Фото: Mercedes-Benz

Переважна більшість Mercedes 124 комплектувалися рядними чотирьох, п’яти- та шестициліндровими бензиновими та дизельними двигунами. Утім, існували і варіанти з V8 – такі, як 326-сильний 500 E із двигуном розробки Porsche та його заряджена 381-сильна версія E60 AMG.

Універсал Mercedes W124 Фото: Mercedes-Benz Кабріолет Mercedes-Benz W124 Фото: Mercedes-Benz

У 1993 році модель перейменували і вона стала першим Mercedes E-Class. Виробництво Mercedes W124 почали згортати з 1995 року, проте кабріолет випускали до 1997-го. Усього за 13 років зібрали понад 2,2 мільйона автомобілів і значна їх частина досі експлуатуються.

До речі, нещодавно в Україну привезли нащадка цієї моделі — заряджений Mercedes-AMG E53 потужністю понад 600 сил.

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