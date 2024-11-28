Mercedes Sprinter перетворили на позашляховий дім на колесах (відео)

Автодім Mercedes Sprinter від Hymer розрахований на 4 особи і підготовлений до бездоріжжя. У його салоні є розкладні ліжки, кухня та санвузол.

Mercedes-Benz Sprinter отримав цікаву модифікацію. Мікроавтобус перетворили на дім на колесах для бездоріжжя і виводять на ринок за ціною від 130 900 євро. Про нього розповіли на сайті компанії Hymer.

Саме ця німецька фірма виконала тюнінг Mercedes Sprinter. Дім на колесах назвали Hymer Grand Canyon S CrossOver.

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За основу взяли Mercedes Sprinter 419 CDI із 2,0-літровим 190-сильним турбодизелем, повним приводом та збільшеним кліренсом. Він отримав позашляхові шини та додаткову оптику.

Дім на колесах доповнили розкладним тентом Фото: скриншот / YouTube

Інтер’єр Mercedes Sprinter розрахований на чотирьох мандрівників – встановлені розкладні ліжка в салоні та під підйомним дахом. Передні крісла можна розвернути до розкладного столика.

Салон розрахований на чотири особи Фото: скриншот / YouTube Передні крісла можна розвернути Фото: скриншот / YouTube

Крім того, в Mercedes Sprinter Hymer обладнали невелику кухню і навіть санвузол. Під час стоянки можна встановити невеликий навіс і зробити терасу.

Автодім отримав санвузол Фото: скриншот / YouTube

Салон отримав додаткову шумо- та теплоізоляцію. До того ж, встановили дизельний обігрівач і 100-літровий бак із водою. Електрообладнання живиться від додаткового акумулятора та від сонячних батарей на даху.

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