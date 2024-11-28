Mercedes Sprinter превратили во внедорожный дом на колесах (видео)

Автодом Mercedes Sprinter от Hymer рассчитан на 4 человека и подготовлен к бездорожью. В его салоне есть раскладные кровати, кухня и санузел.

Mercedes-Benz Sprinter получил интересную модификацию. Микроавтобус превратили в дом на колесах для бездорожья и выводят на рынок по цене от 130 900 евро. О нем рассказали на сайте компании Hymer.

Именно эта немецкая фирма выполнила тюнинг Mercedes Sprinter. Дом на колесах назвали Hymer Grand Canyon S CrossOver.

Важно

Отель на колесах: грузовой Mercedes превратили в большой двухэтажный автодом (фото)

За основу взяли Mercedes Sprinter 419 CDI с 2,0-литровым 190-сильным турбодизелем, полным приводом и увеличенным клиренсом. Он получил внедорожные шины и дополнительную оптику.

Дом на колесах дополнили раскладным тентом Фото: скриншот / YouTube

Интерьер Mercedes Sprinter рассчитан на четырех путешественников — установлены раскладные кровати в салоне и под подъемной крышей. Передние кресла можно развернуть до раскладного столика.

Салон рассчитан на четыре человека Фото: скриншот / YouTube Передние кресла можно развернуть Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, в Mercedes Sprinter Hymer оборудовали небольшую кухню и даже санузел. Во время стоянки можно установить небольшой навес и сделать террасу.

Автодом получил санузел Фото: скриншот / YouTube

Салон получил дополнительную шумо- и теплоизоляцию. К тому же, установили дизельный обогреватель и 100-литровый бак с водой. Электрооборудование питается от дополнительного аккумулятора и от солнечных батарей на крыше.

Кстати, недавно в Украине заметили новейший электромобиль Mercedes eSprinter.

Также Фокус рассказывал о роскошном автодоме Mercedes Brabus за $1,5 миллиона.