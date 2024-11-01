Отель на колесах: грузовой Mercedes превратили в большой двухэтажный автодом (фото)

Автодом Mercedes Actros получил большой жилой модуль на два этажа. Внутри есть несколько гостиничных номеров, а также кухня, гостиная и санузел.

Related video

В Португалии превратили грузовой Mercedes-Benz Actros в большой дом на колесах. Его используют в качестве передвижного отеля. Об этом рассказывает сайт Carakoom.

Жилой модуль имеет раскладной второй этаж

Идея создать отель на колесах родилась в 2017 году у двух португальских любителей серфинга Эдуардо и Даниэле. Впоследствии они начали воплощать в жизнь проект TSH (Truck Surf Hotel — грузовик-отель для серверов).

На шасси Mercedes Actros установили специальный жилой модуль. Когда авто остановлено, то у него раскладывается второй этаж.

На первом этаже оборудовали кухню и гостиную

На первом этаже оборудовали санузел, кухню-гостиную с обеденным столом на 10 человек и диваном. На стене повесили проектор. Кроме того, раскладывается небольшая терраса.

Важно

General Motors показали необычный беспилотный автодом премиум-класса (фото, видео)

На втором этаже разместили четыре стандартных номера с двухъярусными кроватями и один номер люкс с большой двуспальной кроватью.

Внутри оборудовали санузел

На Truck Surf Hotel устраивают семидневные туры по побережью Атлантики для серферов стоимостью от 790 евро. Кроме того, Эдуардо и Даниэле предлагают услуги инструктора и за 150 евро готовы обучать начинающих.

Кстати, недавно презентовали роскошный автодом Brabus за $1,5 миллиона. Он тоже построен на платформе Mercedes Actros.

Также Фокус рассказывал о самом быстром в мире автодоме на базе Ferrari.