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Авто

Отель на колесах: грузовой Mercedes превратили в большой двухэтажный автодом (фото)

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Передвижной отель создали на базе Mercedes Actros

Автодом Mercedes Actros получил большой жилой модуль на два этажа. Внутри есть несколько гостиничных номеров, а также кухня, гостиная и санузел.

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В Португалии превратили грузовой Mercedes-Benz Actros в большой дом на колесах. Его используют в качестве передвижного отеля. Об этом рассказывает сайт Carakoom.

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Жилой модуль имеет раскладной второй этаж

Идея создать отель на колесах родилась в 2017 году у двух португальских любителей серфинга Эдуардо и Даниэле. Впоследствии они начали воплощать в жизнь проект TSH (Truck Surf Hotel — грузовик-отель для серверов).

На шасси Mercedes Actros установили специальный жилой модуль. Когда авто остановлено, то у него раскладывается второй этаж.

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На первом этаже оборудовали кухню и гостиную

На первом этаже оборудовали санузел, кухню-гостиную с обеденным столом на 10 человек и диваном. На стене повесили проектор. Кроме того, раскладывается небольшая терраса.

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На втором этаже разместили четыре стандартных номера с двухъярусными кроватями и один номер люкс с большой двуспальной кроватью.

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Внутри оборудовали санузел

На Truck Surf Hotel устраивают семидневные туры по побережью Атлантики для серферов стоимостью от 790 евро. Кроме того, Эдуардо и Даниэле предлагают услуги инструктора и за 150 евро готовы обучать начинающих.

Кстати, недавно презентовали роскошный автодом Brabus за $1,5 миллиона. Он тоже построен на платформе Mercedes Actros.

Также Фокус рассказывал о самом быстром в мире автодоме на базе Ferrari.