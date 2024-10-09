Первый кроссовер Ferrari превратили в самый быстрый в мире автодом (фото)

Кроссоверу Ferrari Purosangue увеличили клиренс и установили внедорожные шины. На крыше появилась двухместная раскладная палатка.

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Новый Ferrari Purosangue вскоре получит необычную модификацию Fuoristrada. Кроссовер решили превратить во внедорожный автодом. Его рендеры опубликовали на сайте ателье Delta4x4.

На крыше установлена двухместная палатка Фото: Delta4x4

Именно эта немецкая компания готовит тюнинг Ferrari Purosangue. Она специализируется на экстремальной внедорожной технике.

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Mercedes-Benz презентовал спортивный дом на колесах на базе V-Class (фото)

Кроссовер Ferrari Purosangue Fuoristrada получил дополнительную оптику и огромные внедорожные шины, для которых понадобились расширители арок. Клиренс авто существенно увеличили, то есть проходимость авто улучшилась.

Сзади прикрепили запасное колесо и лопату Фото: Delta4x4

Сзади прикрепили запасное колесо и лопату, а на крыше установили багажник. К нему крепится пластиковый бокс с раскладной двухместной палаткой. Залезть в нее можно по лестнице.

Ferrari Purosangue оснащен 725-сильным V12 Фото: Delta4x4

Новый Ferrari Purosangue от Delta4x4 — самый быстрый в мире дом на колесах. Как известно, стандартный кроссовер оснащен 6,5-литровым 725-сильным V12 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 310 км/ч. Таким образом, он будет быстрее автодома Lamborghini Urus.

Между прочим, недавно презентовали сверхмощный вариант Ferrari Purosangue с агрессивным дизайном.

Также Фокус рассказывал о недорогом внедорожном автодоме Toyota.