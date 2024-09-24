755-сильный карбоновый "боец": первый кроссовер Ferrari получил экстремальную версию (фото)

Новый Ferrari Purosangue Mansory получил агрессивный обвес и антикрыло, а его салон сделали более роскошным. Мощность 6,5-литрового V12 увеличили до 755 сил.

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Кроссовер Ferrari Purosangue обзавелся нестандартной заряженной модификацией. Создали ее в немецком ателье Mansory, которое славится своими экстравагантными тюнинг-проектами. Новинку презентовали в Монако и о ней рассказали на сайте Mansory.

Кроссовер получил агрессивный обвес и антикрыло Фото: Mansory

В Mansory назвали проект Pugnator, что в переводе с латыни означает "боец". Автомобили будут выпускать небольшими партиями, а их цена составит примерно миллион долларов.

Салон украсили дорогой кожей и карбоном Фото: Mansory

Тюнинг Ferrari Purosangue от Mansory включает новые карбоновые кузовные детали — капот, агрессивный обвес, расширители арок и антикрыло на крыше. Также установлены легкие кованые диски FC.5 — 22-дюймовые спереди и 23-дюймовые сзади. Покрасили авто в особый вишневый цвет Vermillion.

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Салон Ferrari Purosangue Mansory Pugnator украсили карбоном и дорогой белоснежной кожей с красными акцентами. К тому же, появились алюминиевые педали и кожаные коврики.

Фото: Mansory

Кроме того, тюнинг Ferrari Purosangue коснулся и двигателя. Отдачу 6,5-литрового V12 увеличили до 755 л. с. и 730 Нм, а также установили более громкий спортивный выхлоп. Максимальная скорость превышает 310 км/ч, а средний расход топлива составляет 17,5 л/100 км.

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