Море карбона и 350 сил: дебютировал роскошный внедорожник в стиле старых Land Rover (фото)

Ineos Grenadier Mansory получил карбоновый декор, а его салон обшили дорогой кожей. Мощность 3,0-литровой турбошестерни выросла до 350 сил.

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Известное немецкое ателье Mansory взялось за тюнинг Ineos Grenadier. Доработанный внедорожник презентовали в Катаре. Об этом сообщается на сайте Mansory.

Внедорожник получил карбоновый декор Фото: Mansory

Рамный Ineos Grenadier стал ярче на вид благодаря карбоновым деталям. Из углеволокна изготовили расширители арок, переднюю часть, капот, спойлер и декор на кузове. Также появились дополнительная оптика на крыше, усиленные подножки и 20-дюймовые кованые диски FV.9 с внедорожными шинами размером 305/50 R20.

Салон украсили кожей и карбоном Фото: Mansory

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Салон Ineos Grenadier отделали дорогой кожей и карбоном, а также установили новые педали. Светодиодная подсветка потолка имитирует звездное небо — как у Rolls-Royce. Передние кресла получили вентиляцию, а бокс в переднем подлокотнике дополнили небольшим холодильником.

Фото: Mansory

Для доработки выбрали бензиновый Ineos Grenadier с 3,0-литровой турбошестерней BMW. Мощность двигателя увеличили с 286 до 350 л. с., а пиковый крутящий момент — с 450 до 560 Н∙м. Расход топлива составляет 16 л на 100 км в смешанном цикле.

Кстати, недавно Mansory создали роскошный внедорожный вариант "Гелендвагена".

Также Фокус рассказывал о лимитированном электроскутере Vespa в тюнинге от Mansory.