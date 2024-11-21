В Украине появился новый электрический Mercedes Sprinter (фото)

Электромобиль Mercedes eSprinter предлагается в версиях мощностью 136 и 204 л. с. Запас хода фургона достигает 440 км.

В Украину приехал новый Mercedes-Benz eSprinter. Электрический фургон заметили в Киеве. Об этом сообщает издание "Автоцентр".

Электромобиль Mercedes Sprinter нового поколения поступил в продажу с начала 2024 года. Коммерческая модель предлагается с мотором мощностью 136 или 204 л. с., который установлен на задней оси.

Запас хода электрокара достигает 440 км Фото: autocentre.ua

На выбор предлагаются аккумуляторные батареи емкостью 56, 81 или 113 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составляет 440 км. Быстрая зарядка (током мощностью 115 кВт) на 80% занимает от 28 до 42 минут. Кроме того, электрический Mercedes Sprinter получил адаптивную систему рекуперации тормозной энергии.

Новый Mercedes eSprinter выпускают в версиях длиной 5,93 и 6,97 м с грузовым отсеком объемом 9,5-14 куб. м и длиной 3,27-4,31 м. Полная масса достигает 4,25 тонны, также можно буксировать двухтонный прицеп.

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Кроме того, электрический Sprinter можно будет заказать в виде голого шасси, на которое устанавливают разнообразные модули-надстройки.

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