В Киеве заметили уникальный автомобиль Red Bull с телевизорами и холодильником (фото)

Раритетный Red Bull LMX Taurus отличается агрессивным дизайном и оснащен 360-сильным V8. Внутри установлены телевизоры, диджейский пульт и холодильник.

Related video

В Киеве сфотографировали очень оригинальный фургон LMX Taurus. Изготовлено всего несколько таких автомобилей. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

LMX Taurus разработали в рамках проекта Red Bull Rockit в 2020 году. Это шоукар, созданный для сопровождения различных мероприятий Red Bull.

Важно

В Киеве заметили очень редкий роскошный роскошный Renault Megane (фото)

Фургон построили в австрийском тюнинг-ателье Lagermax. Кузов с брутальным рубленым дизайном установили на шасси пикапа Ram 1500 Laramie.

На крыше установили выдвижные телевизоры и колонки Фото: Red Bull

Внутри разместили диджейский пульт Pioneer Nexus 2, холодильник и приставку Sony PlayStation 4. На крыше раскладываются несколько мощных динамиков и три больших телевизора (два 65-дюймовых и один 32-дюймовый). Для питания электрооборудования есть автономный бензиновый генератор.

Под капотом установлен 5,7-литровый V8 Hemi на 360 л.с. LMX Taurus оснащен полным приводом с понижающей передачей и усиленной внедорожной подвеской. Кроме того, установлена лебедка, то есть фургон подготовлен для эксплуатации в экстремальных условиях.

Кстати, недавно в Киеве видели редкий лимузин Volvo 90-х годов.

Также Фокус рассказывал о новом 550-сильном BMW M3 CS в столице.