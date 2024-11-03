У Києві помітили унікальний автомобіль Red Bull із телевізорами та холодильником (фото)

Раритетний Red Bull LMX Taurus вирізняється агресивним дизайном та оснащений 360-сильним V8. Усередині встановлено телевізори, діджейський пульт та холодильник.

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У Києві сфотографували дуже оригінальний фургон LMX Taurus. Виготовлено лише кілька таких автомобілів. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

LMX Taurus розробили в рамках проєкту Red Bull Rockit у 2020 році. Це шоукар, створений для супроводу різноманітних заходів Red Bull.

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Фургон збудували в австрійському тюнінг-ательє Lagermax. Кузов із брутальним рубаним дизайном встановили на шасі пікапа Ram 1500 Laramie.

На даху встановили висувні телевізори та колонки Фото: Red Bull

Усередині розмістили діджейський пульт Pioneer Nexus 2, холодильник та приставку Sony PlayStation 4. На даху розкладаються кілька потужних динаміків та три великі телевізори (два 65-дюймових і один 32-дюймовий). Для живлення електрообладнання є автономний бензиновий генератор.

Під капотом встановлено 5,7-літровий V8 Hemi на 360 к. с. LMX Taurus оснащений повним приводом зі знижувальною передачею та посиленою поза шляховою підвіскою. Крім того, встановлено лебідку, тобто фургон підготовлений для експлуатації в екстремальних умовах.

До речі, нещодавно в Києві бачили рідкісний лімузин Volvo 90-х років.

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