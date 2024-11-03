У Києві помітили унікальний автомобіль Red Bull із телевізорами та холодильником (фото)
Раритетний Red Bull LMX Taurus вирізняється агресивним дизайном та оснащений 360-сильним V8. Усередині встановлено телевізори, діджейський пульт та холодильник.
У Києві сфотографували дуже оригінальний фургон LMX Taurus. Виготовлено лише кілька таких автомобілів. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
LMX Taurus розробили в рамках проєкту Red Bull Rockit у 2020 році. Це шоукар, створений для супроводу різноманітних заходів Red Bull.Важливо
Фургон збудували в австрійському тюнінг-ательє Lagermax. Кузов із брутальним рубаним дизайном встановили на шасі пікапа Ram 1500 Laramie.
Усередині розмістили діджейський пульт Pioneer Nexus 2, холодильник та приставку Sony PlayStation 4. На даху розкладаються кілька потужних динаміків та три великі телевізори (два 65-дюймових і один 32-дюймовий). Для живлення електрообладнання є автономний бензиновий генератор.
Під капотом встановлено 5,7-літровий V8 Hemi на 360 к. с. LMX Taurus оснащений повним приводом зі знижувальною передачею та посиленою поза шляховою підвіскою. Крім того, встановлено лебідку, тобто фургон підготовлений для експлуатації в екстремальних умовах.
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