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Авто

У Києві помітили унікальний автомобіль Red Bull із телевізорами та холодильником (фото)

Red Bull LMX Taurus, Red Bull, LMX Taurus, Red Bull Rockit
Фото: Topcars UA | Виготовлено лише кілька Red Bull LMX Taurus

Раритетний Red Bull LMX Taurus вирізняється агресивним дизайном та оснащений 360-сильним V8. Усередині встановлено телевізори, діджейський пульт та холодильник.

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У Києві сфотографували дуже оригінальний фургон LMX Taurus. Виготовлено лише кілька таких автомобілів. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

фургон ред булл, Red Bull LMX Taurus, Red Bull, LMX Taurus, Red Bull Rockit Fullscreen
Фургон вирізняється брутальним рубаним дизайном
Фото: Topcars UA

LMX Taurus розробили в рамках проєкту Red Bull Rockit у 2020 році. Це шоукар, створений для супроводу різноманітних заходів Red Bull.

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Фургон збудували в австрійському тюнінг-ательє Lagermax. Кузов із брутальним рубаним дизайном встановили на шасі пікапа Ram 1500 Laramie.

Red Bull Rockit, Red Bull LMX Taurus, Red Bull, LMX Taurus Fullscreen
На даху встановили висувні телевізори та колонки
Фото: Red Bull

Усередині розмістили діджейський пульт Pioneer Nexus 2, холодильник та приставку Sony PlayStation 4. На даху розкладаються кілька потужних динаміків та три великі телевізори (два 65-дюймових і один 32-дюймовий). Для живлення електрообладнання є автономний бензиновий генератор.

Ред Булл Рокіт, Red Bull Rockit, Red Bull LMX Taurus, Red Bull, LMX Taurus Fullscreen
Фургон оснащений 360-сильним V8
Фото: Topcars UA

Під капотом встановлено 5,7-літровий V8 Hemi на 360 к. с. LMX Taurus оснащений повним приводом зі знижувальною передачею та посиленою поза шляховою підвіскою. Крім того, встановлено лебідку, тобто фургон підготовлений для експлуатації в екстремальних умовах.

До речі, нещодавно в Києві бачили рідкісний лімузин Volvo 90-х років.

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