В Україні з'явився новий електричний Mercedes Sprinter (фото)

Електромобіль Mercedes eSprinter пропонують у версіях потужністю 136 і 204 к. с. Запас ходу фургона сягає 440 км.

В Україну приїхав новий Mercedes-Benz eSprinter. Електричний фургон помітили в Києві. Про це повідомляє видання "Автоцентр".

Електромобіль Mercedes Sprinter нового покоління надійшов у продаж з початку 2024 року. Комерційну модель пропонують із мотором потужністю 136 або 204 к. с., який встановлений на задній вісі.

Запас ходу електрокара сягає 440 км Фото: autocentre.ua

На вибір пропонують акумуляторні батареї ємністю 56, 81 або 113 кВт∙год. У останньому випадку запас ходу становить 440 км. Швидка зарядка (струмом потужністю 115 кВт) на 80% займає від 28 до 42 хвилин. Крім того, електричний Mercedes Sprinter отримав адаптивну систему рекуперації гальмівної енергії.

Новий Mercedes eSprinter випускають у версіях довжиною 5,93 та 6,97 м з вантажним відсіком об’ємом 9,5-14 куб. м та довжиною 3,27-4,31 м. Повна маса сягає 4,25 тонни, також можна буксирувати двотонний причіп.

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Крім того, електричний Sprinter можна буде замовити у вигляді голого шасі, на яке встановлюють різноманітні модулі-надбудови.

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