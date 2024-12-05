"Гелендваген" для понтифика: Mercedes создал электрический папамобиль (фото, видео)
Новый папамобиль создан на базе 587-сильного электромобиля Mercedes G580 EQ. Его оснастили колпаком из пуленепробиваемого стекла, а салон отделали белоснежной кожей.
Папа Римский Франциск І получил новый автомобиль. Папамобилем снова стал Mercedes G-Class, однако на этот раз он будет электрическим. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Электрический "Гелендваген" передал Папе Франциску І СЕО Mercedes-Benz Ола Келлениус. Папамобиль изготовили вручную в единственном экземпляре.Важно
В основе авто лежит Mercedes G580 EQ. Его силовая установка с четырьмя моторами общей мощностью 587 л.с. и батареей на 116 кВт∙ч осталась без изменений.
В задней части "Гелендвагена" срезали крышу. Задняя дверь осталась только справа, причем теперь она открывается против движения. Конечно же предусмотрен и съемный прозрачный колпак из пуленепробиваемого стекла.
На специальной платформе установили поворотное кресло для Франциска І. Кроме того, появились два раскладных сиденья для охраны. В отделке использована белоснежная кожа.
Папамобили Mercedes-Benz изготавливают с 1930 года. Первый переделанный "Гелендваген" передали Иоанну Павлу II в 80-х и с тех пор в гараже Ватикана было несколько таких внедорожников.
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