Посвящено звезде "Формулы-1": дебютировал самый мощный и быстрый Mercedes G-Class (фото)

Тюнинг "Гелендвагена" от HOF Manufaktur поднял мощность двигателя до 1063 сил. Разгон до сотни занимает 3,5 с, а максимальная скорость выросла до 300 км/ч.

Mercedes G-Class получил самую мощную заряженную версию Sir Class. Ее посвятили пилоту "Формулы-1" сэру Льюису Хэмилтону, который принес Mercedes шесть чемпионских титулов, а теперь покидает немецкую команду. Об этом сообщается на странице компании HOF Manufaktur в Instagram.

Авто посвятили звезде "Формулы-1" Льюису Хэмилтону

Именно это немецкое ателье выполнило тюнинг "Гелендвагена". Возглавляет его бывший директор AMG Филипп Шимер, поэтому там знают толк в Mercedes.

За основу взяли заряженный Mercedes-AMG G63. Отдачу его 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 1063 л. с. и 1300 Н∙м. HOF Sir Class способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 300 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый "Гелендваген".

В салоне установили оригинальный руль-штурвал

Для внедорожника разработали спортивную подвеску с заниженным на 30 мм клиренсом. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

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Кроме того, "Гелендваген" получил карбоновые капот, обвес и расширители арок. Его раскрасили в цвета гоночной команды Mercedes, а 23-дюймовые диски напоминают аэродинамические колеса болидов "Формулы-1".

В салоне установили спортивные кресла

Салон Mercedes G-Class отделали кожей, алькантарой и карбоном с контрастными зелеными акцентами. "Гелендваген" оснастили спортивными сиденьями, а также рулем-штурвалом, как на болиде Льюиса Хэмилтона.

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