Возвращение легенды: раскрыты новые подробности возрожденного Mercedes 190 (фото)

Седан Mercedes 190 HWA EVO получил массивный обвес и антикрыло, а его салон отделан дорогой кожей. Модель предлагается в версиях мощностью 450 и 500 сил.

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В Германии готовят к старту производства новый Mercedes-Benz 190. Седан начнут собирать в конце 2025 года, а пока появились новые фото и подробности возрожденной модели. Их опубликовали на сайте компании HWA.

Седан получил обвес и антикрыло Фото: HWA

Именно это немецкое ателье и будет выпускать новый Mercedes 190 под названием HWA EVO. Всего изготовят всего 100 седанов стоимостью 714 000 евро.

Конечно, за такие деньги покупатели получат не обычный седан Mercedes-Benz 190, а спортивную версию. В HWA воссоздали знаменитый Mercedes 190E 2.5-16 Evolution.

Модель доступна в версиях на 450 и 500 сил Фото: HWA

Современное авто в точности воспроизводит знаменитый спорткар. У него большое антикрыло, обвес и расширенные крылья. Габариты не изменились, но кузов на 75% новый, причем в конструкции использован карбон.

Размеры Mercedes 190 HWA EVO:

длина — 4580 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1355 мм;

колесная база — 2750 мм;

масса — 1360 кг.

В салоне установили два дисплея Фото: HWA

Рассекретили и салон Mercedes 190 EVO. Он сохранил знакомую компоновку, однако установили цифровой щиток приборов, сенсорный дисплей, климат-контроль, мощную акустику и беспроводную зарядку для смартфонов. Спортивные сиденья обшили дорогой кожей, причем сзади установили отдельные кресла.

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Седан Mercedes 190 HWA EVO оснащен 3,0-литровой турбошестерней, которая предлагается в версиях на 450 и 500 сил. Максимальная скорость составляет 270 и 300 км/ч, соответственно.

Спортивные сиденья обшиты кожей Фото: HWA

Авто получило 6-ступенчатую механическую КПП, полностью новую подвеску и литые диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. За доплату доступны карбоново-керамические тормоза.

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