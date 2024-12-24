Возвращение легенды: раскрыты новые подробности возрожденного Mercedes 190 (фото)
Седан Mercedes 190 HWA EVO получил массивный обвес и антикрыло, а его салон отделан дорогой кожей. Модель предлагается в версиях мощностью 450 и 500 сил.
В Германии готовят к старту производства новый Mercedes-Benz 190. Седан начнут собирать в конце 2025 года, а пока появились новые фото и подробности возрожденной модели. Их опубликовали на сайте компании HWA.
Именно это немецкое ателье и будет выпускать новый Mercedes 190 под названием HWA EVO. Всего изготовят всего 100 седанов стоимостью 714 000 евро.
Конечно, за такие деньги покупатели получат не обычный седан Mercedes-Benz 190, а спортивную версию. В HWA воссоздали знаменитый Mercedes 190E 2.5-16 Evolution.
Современное авто в точности воспроизводит знаменитый спорткар. У него большое антикрыло, обвес и расширенные крылья. Габариты не изменились, но кузов на 75% новый, причем в конструкции использован карбон.
Размеры Mercedes 190 HWA EVO:
- длина — 4580 мм;
- ширина — 1860 мм;
- высота — 1355 мм;
- колесная база — 2750 мм;
- масса — 1360 кг.
Рассекретили и салон Mercedes 190 EVO. Он сохранил знакомую компоновку, однако установили цифровой щиток приборов, сенсорный дисплей, климат-контроль, мощную акустику и беспроводную зарядку для смартфонов. Спортивные сиденья обшили дорогой кожей, причем сзади установили отдельные кресла.Важно
Седан Mercedes 190 HWA EVO оснащен 3,0-литровой турбошестерней, которая предлагается в версиях на 450 и 500 сил. Максимальная скорость составляет 270 и 300 км/ч, соответственно.
Авто получило 6-ступенчатую механическую КПП, полностью новую подвеску и литые диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. За доплату доступны карбоново-керамические тормоза.
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