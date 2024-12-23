Занедбаний гігант: виявлено покинутий шестиколісний "Гелендваген" (відео)

Виготовлено лише 100 пікапів Mercedes G63 AMG 6X6. Шестиколісний "Гелендваген" оснащений 544-сильним V8 твін-турбо та підготовлений до бездоріжжя.

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В ОАЕ виявили занедбаний Mercedes G63 AMG 6X6. Знаменитий шестиколісний "Гелендваген" 6 років простояв покинутим на вулиці. Про нього розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Руан Шнайдер.

Цей Mercedes G63 AMG 6X6 виявили в Дубаї. Гігантський позашляховик покритий товстим шаром пилу і піску, а його стан залишає бажати кращого.

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В "Гелендвагені" розібрана передня частина та відсутній двигун. Блогер планує відновити автомобіль і оцінив його ремонт зі встановленням нового мотора в 56 000 доларів.

Виготовлено лише 100 пікапів Mercedes G63 AMG 6X6 Фото: скриншот / YouTube

Утім такі витрати виправдані, адже зараз ціна Mercedes G63 AMG 6X6 становить від 800 тисяч до 1 мільйона доларів. Річ у тім, що виготовили лише 100 таких авто і зараз це колекційний раритет.

З автомобіля зняли двигун Фото: скриншот / YouTube

Нагадаємо, що шестиколісний "Гелендваген" випускали з 2013 по 2015 рік. Величезний 5,9-метровий пікап масою 3,8 тонни комплектували 5,5-літровим V8 твін-турбо потужністю 544 к. с. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 160 км/год, а також вирізняється гарною прохідністю.

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