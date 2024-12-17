Раритет за $500 000: виявлено культовий американський спорткар 70-х у новому стані (відео)

Виготовлено лише 666 Plymouth Barracuda Hemi 1970 року. Спортивне купе здатне розігнатися до сотні за 5,6 с і розвинути понад 240 км/год.

Related video

У США знайшли добре збережений Plymouth Barracuda 1970 року. Пробіг знаменитого спортивного купе становить усього 6275 км. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Rocket Restorations.

Цей Plymouth Barracuda у топовій зарядженій версії Hemi і в багатій комплектації виявили в штаті Іллінойс. Увесь цей час в авто був один власник. Ця капсула часу в гарному стані, хоча ніколи не проходила реставрацію.

Пробіг авто становить лише 6275 км Фото: скриншот / YouTube

Малий пробіг Plymouth Barracuda Hemi пояснюється тим, що спочатку цей спорткар використовували виключно для драгрейсингу, а пізніше власник вирішив зберегти авто та дуже мало його експлуатував. Із 2001 року авто не виїжджало на дороги.

Важливо

Гість із 2000-х: в Україні виявили 19-річний пікап Toyota в новому стані (фото)

Таке його рішення неважко пояснити, адже Plymouth Barracuda Hemi – надзвичайно цінна колекційна модель. У 1970 році виготовили лише 666 таких авто і купе в гарному стані коштують 500 000 доларів чи навіть більше.

Раритетний спорткар добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

Цей Plymouth Barracuda оснащений знаменитим 7,0-літровим V8 Hemi на 425 сил. Із 4-ступінчастою механічною КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,6 с та подолати ¼ милі (402 м) з місця за 13,1 с. Максимальна швидкість перевищує 240 км/год.

Між іншим, нещодавно на аукціоні продали спорткар Porsche 90-х із пробігом усього 450 км.

Також Фокус писав, що в Україні є унікальний Mercedes Brabus 1996 року в новому стані.