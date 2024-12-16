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Авто

Гість із 2000-х: в Україні виявили 19-річний пікап Toyota в новому стані (фото)

Toyota Hilux 2005, Toyota Hilux, пікап Toyota, капсула часу
Фото: Roma Urraco | Toyota Hilux 2005 року проїхав усього 28,2 тис. км

Toyota Hilux дуже рідко виїжджав на дороги, тому за 19 років подолав лише 28,2 тис. км. Рамний пікап чудово зберігся і має вигляд нового авто.

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В Україні знайшли добре збережений пікап Toyota Hilux 2005 року. Автомобіль дуже мало експлуатували. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який шукає подібні капсули часу.

Цей Toyota Hilux шостого покоління за майже 20 років проїхав усього 28,2 тис. км. Свого часу його завіз в Україну з ОАЕ одеський "сірий" дилер.

Toyota Hilux, Toyota Hilux 2005, пікап Toyota, капсула часу Fullscreen
Toyota Hilux привезли в 2005 році з ОАЕ
Фото: Roma Urraco
дизель тойота 2,8, Toyota Hilux, Toyota Hilux 2005, пікап Toyota, капсула часу Fullscreen
Авто оснащене 2,8-літровим атмосферним дизелем
Фото: Roma Urraco

Перший власник дбав про автомобіль, регулярно його обслуговував та дуже рідко їздив на ньому. Рамний пікап Toyota Hilux виглядає, ніби нещодавно придбаний в автосалоні. Його кузов і салон фактично в новому стані й навіть днище чисте та без іржі.

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Toyota Hilux із чотиридверною подвійною кабіною не має електросклопідйомників навіть спереду, проте оснащений кондиціонером та підсилювачем керма.

Салон тойота хайлюкс, Toyota Hilux, Toyota Hilux 2005, пікап Toyota, капсула часу Fullscreen
Рамний пікап чудово зберігся
Фото: Roma Urraco
салон Toyota Hilux, Toyota Hilux 2005, пікап Toyota, капсула часу Fullscreen
Toyota Hilux не має електросклопідйомників
Фото: Roma Urraco

Під капотом Toyota Hilux встановлено простий і невибагливий 2,8-літровий дизель без турбіни. Він розвиває 89 к. с. і працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

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