Гість із 2000-х: в Україні виявили 19-річний пікап Toyota в новому стані (фото)

Toyota Hilux дуже рідко виїжджав на дороги, тому за 19 років подолав лише 28,2 тис. км. Рамний пікап чудово зберігся і має вигляд нового авто.

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В Україні знайшли добре збережений пікап Toyota Hilux 2005 року. Автомобіль дуже мало експлуатували. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який шукає подібні капсули часу.

Цей Toyota Hilux шостого покоління за майже 20 років проїхав усього 28,2 тис. км. Свого часу його завіз в Україну з ОАЕ одеський "сірий" дилер.

Toyota Hilux привезли в 2005 році з ОАЕ Фото: Roma Urraco Авто оснащене 2,8-літровим атмосферним дизелем Фото: Roma Urraco

Перший власник дбав про автомобіль, регулярно його обслуговував та дуже рідко їздив на ньому. Рамний пікап Toyota Hilux виглядає, ніби нещодавно придбаний в автосалоні. Його кузов і салон фактично в новому стані й навіть днище чисте та без іржі.

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Toyota Hilux із чотиридверною подвійною кабіною не має електросклопідйомників навіть спереду, проте оснащений кондиціонером та підсилювачем керма.

Рамний пікап чудово зберігся Фото: Roma Urraco Toyota Hilux не має електросклопідйомників Фото: Roma Urraco

Під капотом Toyota Hilux встановлено простий і невибагливий 2,8-літровий дизель без турбіни. Він розвиває 89 к. с. і працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

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