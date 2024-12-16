Гость из 2000-х: в Украине обнаружили 19-летний пикап Toyota в новом состоянии (фото)
Toyota Hilux очень редко выезжал на дороги, поэтому за 19 лет преодолел всего 28,2 тыс. км. Рамный пикап отлично сохранился и выглядит как новое авто.
В Украине нашли хорошо сохранившийся пикап Toyota Hilux 2005 года. Автомобиль очень мало эксплуатировали. О нем рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который ищет подобные капсулы времени.
Этот Toyota Hilux шестого поколения за почти 20 лет проехал всего 28,2 тыс. км. В свое время его завез в Украину из ОАЭ одесский "серый" дилер.
Первый владелец заботился об автомобиле, регулярно его обслуживал и очень редко ездил на нем. Рамный пикап Toyota Hilux выглядит, будто недавно приобретенный в автосалоне. Его кузов и салон фактически в новом состоянии и даже днище чистое и без ржавчины.Важно
Toyota Hilux с четырехдверной двойной кабиной не имеет электростеклоподъемников даже спереди, однако оснащен кондиционером и усилителем руля.
Под капотом Toyota Hilux установлен простой и неприхотливый 2,8-литровый дизель без турбины. Он развивает 89 л. с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.
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