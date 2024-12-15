Культовая капсула времени: обнаружен спорткар Porsche 90-х с пробегом 450 км (видео)

Спорткар Porsche 911 Carrera за почти три десятилетия проехал всего 450 км. Кабриолет прекрасно сохранился и выглядит как новый.

Related video

В США на аукционе Bring a Trailer продали кабриолет Porsche 911 1995 года. За спорткар отдали 150 000 долларов, хотя обычно подобные авто в 2-3 раза дешевле. О нем рассказали на сайте аукциона.

Высокая цена Porsche 911 обусловлена тем, что это капсула времени. За почти 30 лет авто проехало всего 450 км. Кабриолет имел нескольких владельцев в США и Германии, однако все они держали его в гараже и почти не эксплуатировали.

Кабриолет прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Этот Porsche 911 Carrera идеально сохранился. Его кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии. В 2023 году авто прошло техобслуживание. Примечательно, что на кузове авто оставил свой автограв легендарный раллийный гонщик и тест-пилот Porsche Вальтер Рёрль.

Важно

Капсула времени из 90-х: в Украине обнаружили уникальный спорткар Mercedes Brabus (фото)

Кабриолет Porsche 911 Carrera оснащен 3,6-литровой шестеркой мощностью 270 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и развить 270 км/ч.

Кожаные сиденья Porsche 911 оснащены электроприводом Фото: Bring a Trailer

Салон Porsche 911 отделан кожей. Кабриолет оснащен кондиционером, круиз-контролем, мощной акустикой, самоблокирующимся дифференциалом, электроприводами сидений и складной крыши.

Кстати, недавно в США обнаружили редкий 22-летний Ford в ретростиле без пробега.

Также Фокус рассказывал о самом большом электрическом Porsche.