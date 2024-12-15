Культова капсула часу: виявлено спорткар Porsche 90-х із пробігом 450 км (відео)

Спорткар Porsche 911 Carrera за майже три десятиліття проїхав всього 450 км. Кабріолет чудово зберігся і виглядає як новий.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали кабріолет Porsche 911 1995 року. За спорткар віддали 150 000 доларів, хоча зазвичай подібні авто в 2-3 рази дешевші. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Висока ціна Porsche 911 обумовлена тим, що це капсула часу. За майже 30 років авто проїхало всього 450 км. Кабріолет мав кількох власників у США та Німеччині, проте всі вони тримали його в гаражі та майже не експлуатували.

Кабріолет чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Цей Porsche 911 Carrera ідеально зберігся. Його кузов, салон і силовий агрегат у чудовому стані. У 2023 році авто пройшло техобслуговування. Примітно, що на кузові авто залишив свій автограв легендарний ралійний гонщик і тест-пілот Porsche Вальтер Рьорль.

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Кабріолет Porsche 911 Carrera оснащений 3,6-літровою шісткою потужністю 270 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,6 с і розвинути 270 км/год.

Шкіряні сидіння Porsche 911 оснащені електроприводом Фото: Bring a Trailer

Салон Porsche 911 оздоблений шкірою. Кабріолет оснащений кондиціонером, круїз-контролем, потужною акустикою, самоблокувальним диференціалом, електроприводами сидінь і складного даху.

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