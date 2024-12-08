Сучасне ретро: виявлено рідкісний 22-річний кабріолет Ford без пробігу (фото)

Ford Thunerbird 2002 року — рідкісний кабріолет у ретростилі. Автомобіль оснащений 252-сильним V8 від Jaguar і здатен розвинути 220 км/год.

У США виявили ідеально збережений кабріолет Ford Thunerbird 2002 року. Рідкісна модель взагалі не експлуатувалася — це капсула часу. Зараз її виставили на аукціон Cars and Bids.

Ford Thunderbird простояв у гаражі 22 роки Фото: Bring a Trailer

Продавець розповів, що цей Ford Thunerbird придбав його тесть 22 роки тому (він мав велику колекцію автомобілів Ford) і одразу поставив у гараж. На його одометрі висвічується "калібрувальний" пробіг у 32 км, а на вікні досі приклеєно чек-накладну на авто.

Кабріолет ідеально зберігся Фото: Bring a Trailer

Кузов, салон та силовий агрегат Ford Thunerbird чудово збереглися. В авто рідні шини і чисте днище.

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Кабріолет Ford Thunerbird багато оснащений – його інтер’єр оздоблений шкірою, є знімний металевий дах, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, електропривод сидінь, CD-чейнджер на 6 дисків.

Салон авто оздоблений шкірою Фото: Bring a Trailer

Ford Thunerbird останнього, одинадцятого, покоління – досить рідкісна модель. Його дизайн витриманий у стилістиці оригінального Ford Thunderbird 1955 року, а під капотом встановлено 3,9-літровий 252-сильний V8 від Jaguar. Із 5-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 7,2 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год.

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