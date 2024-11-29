Простояв 20 років у сараї: виявлено розкішний Buick 70-х з малим пробігом (фото)

Преміальне купе Buick LeSabre сягає 5,7 м у довжину та оснащене 7,5-літровим 250-сильним V8. Вінтажний автомобіль непогано зберігся.

У США випадково знайшли непогано збережене купе Buick LeSabre 1974 року. Розкішне американське авто не експлуатувалося останні 20 років і є капсулою часу. Про це розповідає сайт Autoevolution.

Пробіг авто за 50 ркоів становить усього 30 900 км Фото: Ebay

Із невідомих причин цей Buick LeSabre на початку 2000-х поставили в сарай, де він простояв до нашого часу. Утім, і до цього автомобіль небагато їздив: його пробіг за півстоліття становить усього 30 900 км. Увесь цей час в машини був один власник.

Розкішне купе непогано збереглося Фото: Ebay

Велике 5,7-метрове купе Buick LeSabre потребує мийки та хімчистки салону, проте загалом його стан дуже непоганий. Кузов не іржавий, а його лакофарбове покриття і хромовані деталі добре збереглися. У салоні ціле оздоблення. Зараз Buick продають на eBay за $7000.

Важливо

Американська якість: класичний Chevrolet 60-х завівся після 36 років простою (фото)

Під капотом Buick LeSabre встановлено великий 7,5-літровий V8 потужністю 250 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчастий автомат.

Салон потребує хімчистки Фото: Ebay Під капотом встановлено 7,5-літровий V8 Фото: Ebay

Усі Buick LeSabre 1974 року комплектували підсилювачем керма та передніми дисковими гальмами, а серед опцій були кондиціонер, круїз-контроль, електропривід сидінь, трекшн-контроль та навіть подушки безпеки.

Між іншим, нещодавно експозицію київського музею "Колеса історії" поповнило інше купе Buick 70-х із таким же 7,5-літровим двигуном.

Також Фокус розповідав, що в Івано-Франківській області виявили дуже рідкісне українське купе "Акула" 60-х років.