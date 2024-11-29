Простоял 20 лет в сарае: обнаружен роскошный Buick 70-х с малым пробегом (фото)

Премиальное купе Buick LeSabre достигает 5,7 м в длину и оснащено 7,5-литровым 250-сильным V8. Винтажный автомобиль неплохо сохранился.

В США случайно нашли неплохо сохранившееся купе Buick LeSabre 1974 года. Роскошное американское авто не эксплуатировалось последние 20 лет и является капсулой времени. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

Пробег авто за 50 лет составляет всего 30 900 км Фото: Ebay

По неизвестным причинам этот Buick LeSabre в начале 2000-х поставили в сарай, где он простоял до нашего времени. Впрочем, и до этого автомобиль немного ездил: его пробег за полвека составил всего 30 900 км. Все это время у машины был один владелец.

Роскошное купе неплохо сохранилось Фото: Ebay

Большое 5,7-метровое купе Buick LeSabre нуждается в мойке и химчистке салона, однако в целом его состояние очень неплохое. Кузов не ржавый, а его лакокрасочное покрытие и хромированные детали хорошо сохранились. В салоне целая отделка. Сейчас Buick продается на eBay за $7000.

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Под капотом Buick LeSabre установлен большой 7,5-литровый V8 мощностью 250 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат.

Салон нуждается в химчистке Фото: Ebay Под капотом установлен 7,5-литровый V8 Фото: Ebay

Все Buick LeSabre 1974 года комплектовали усилителем руля и передними дисковыми тормозами, а среди опций были кондиционер, круиз-контроль, электропривод сидений, трекшн-контроль и даже подушки безопасности.

Между прочим, недавно экспозицию киевского музея "Колеса истории" пополнило другое купе Buick 70-х с таким же 7,5-литровым двигателем.

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