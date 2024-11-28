Американское качество: классический Chevrolet 60-х завелся после 36 лет простоя (фото)

Купе Chevrolet Impala не выезжало на дороги с 1988 года. Авто местами заржавело, однако его 5,7-литровый V8 без проблем завелся.

В США смогли завести заброшенное купе Chevrolet Impala 1969 года. Автомобиль простоял в гараже более трех десятилетий. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

На кузове местами видна ржавчина Фото: Ebay

Этот Chevrolet Impala запарковали в гараж в городке Хот Спрингс (штат Южная Каролина) с полным баком бензина в 1988 году. После этого владелец не садился за руль автомобиля.

В наше время Chevrolet Impala обнаружили и впервые за 36 лет выкатили из гаража на улицу. Состояние автомобиля с пробегом 143 тыс. км далеко не идеальное.

Салон Chevrolet Impala неплохо сохранился Фото: Ebay

Салон Chevrolet Impala достаточно неплохо сохранился, а вот на кузове видно ржавчину и царапины, хотя краска в авто все еще родная. Двигатель в неплохом состоянии — он почти сразу завелся после несложных манипуляций.

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Купе Chevrolet Impala 1969 года оснащено 5,7-литровым 350-сильным V8 от Corvette. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

5,7-литровый V8 удалось легко завести Фото: Ebay

Автомобиль не имеет кондиционера, но оснащен магнитолой. Сейчас его планируют продать на eBay за 10 000 долларов и уже новый владелец будет заниматься реставрацией Chevrolet Impala.

Кстати, недавно в США обнаружили коллекционный Chevrolet Camaro Z28 1969 года за $100 000, который 53 года простоял в гараже.

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