Американська якість: класичний Chevrolet 60-х завівся після 36 років простою (фото)

Купе Chevrolet Impala не виїжджало на дороги з 1988 року. Авто місцями заіржавіло, проте його 5,7-літровий V8 без проблем завівся.

У США змогли завести занедбане купе Chevrolet Impala 1969 року. Автомобіль простояв у гаражі понад три десятиліття. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

На кузові місцями видно іржу Фото: Ebay

Цей Chevrolet Impala запаркували у гараж в містечку Хот Спрінгс (штат Південна Кароліна) із повним баком бензину в 1988 році. Після цього власник не сідав за кермо автомобіля.

У наш час Chevrolet Impala виявили і вперше за 36 років викотили з гаража на вулицю. Стан автомобіля з пробігом 143 тис. км далеко не ідеальний.

Салон Chevrolet Impala непогано зберігся Фото: Ebay

Салон Chevrolet Impala досить непогано зберігся, а от на кузові видно іржу та подряпини, хоча фарба в авто все ще рідна. Двигун у непоганому стані – він майже одразу завівся після нескладних маніпуляцій.

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Купе Chevrolet Impala 1969 року оснащене 5,7-літровим 350-сильним V8 від Corvette. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

5,7-літровий V8 вдалося легко завести Фото: Ebay

Автомобіль не має кондиціонера, але оснащений магнітолою. Зараз його планують продати на eBay за 10 000 доларів і вже новий власник займатиметься реставрацією Chevrolet Impala.

До речі, нещодавно в США виявили колекційний Chevrolet Camaro Z28 1969 року за $100 000, який 53 роки простояв у гаражі.

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