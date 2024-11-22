Эксклюзив из 60-х: найдено уникальное украинское купе "Акула" (фото, видео)
"Акула" — одна из 11 экспериментальных машин, выпущенных Северодонецким авторемонтным заводом. Кузов купе изготовлен из стеклопластика.
В Ивано-Франковской области найден настоящий раритет — малоизвестный украинский автомобиль "Акула". Последние два десятилетия он стоял под открытым небом. Об этом сообщает "ТопЖир".
"Акула" — разработка талантливого украинского конструктора Николая Парафенко. Всего в 60-х и 70-х он создал 11 подобных купе, которые отличались между собой и имели разные названия. В частности, существовали "Лань", "Искра", "Юбилей". До наших дней сохранилось 3 или 4 таких авто.
Автомобили планировать выпускать на Северодонецком авторемонтном заводе. Именно там в то время производили микроавтобус "Старт", который стал известным благодаря фильму "Кавказская пленница".
Как и "Старт", купе "Акула" имеет кузов из специального пластика дуропласта (из него также изготавливали кузова Trabant). Это в определенной степени спасло авто, ведь металлический кузов заржавел бы.
В основе купе лежат шасси, двигатель и другие агрегаты "Москвича". Впрочем, также можно заметить решетку радиатора от "Волги" ГАЗ-21 и круглые фонари от "Запорожца".Важно
Предыдущий владелец, который приобрел авто год назад, рассказал, что "Акула" появилась в Ивано-Франковской области примерно 25 лет назад и в конце 90-х еще даже ездила. Потом авто попало в ДТП и его не стали восстанавливать.
Впрочем, теперь "Акулу" все же от реставрирует блогер Андрей Осачук. Работы уже начались и даже нашли "Москвич", который станет донором запчастей.
Кстати, недавно в Украине обнаружили знаменитый Mercedes S600 90-х в новом состоянии.
Также Фокус рассказывал, что в Германии нашли "Запорожец" с пробегом 3000 км.