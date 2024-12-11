Довжина понад 8 метрів і 544 сили: представлено найбільший електричний Porsche (фото)
Новий Porsche 850 Fantom отримав 544-сильну установку від електрокросовера Macan. Він здатен розвинути 90 км/год та подолати до 100 км без підзарядки.
Електричні Porsche — це не лише автомобілі, а й судна. Німецький автовиробник показав оновлений швидкісний катер 850 Phantom. Про це повідомляється на його офіційному сайті.
Як і попередня модель, катер Porsche створений у співпраці з австрійською суднобудівною компанією Frauscher. Він сягає 8,67 м завдовжки та 2,49 м завширшки і вирізняється обтічним дизайном.
Frauscher x Porsche 850 Fantom (саме така повна назва катера) розрахований на 9 осіб. У його салоні відчувається вплив автомобілів Porsche. Зокрема, у них запозичили кермо, а сидіння і цифровий щиток приладів виконані в схожому стилі. В оздобленні використали шкіру і дерево.
Крім того, катер Porsche 850 Fantom отримав 12-дюймовий центральний тачскрін і окремий екран для пасажира. Також встановили діодне підсвічування і потужну акустичну систему з Bluetooth.
Донором силової установки став електромобіль Porsche Macan. Два мотори сумарно розвивають 544 к. с., а ємність батареї становить 100 кВтгод.Важливо
Катер здатен розігнатися до 90 км/год, а на швидкості 40 км/год запас ходу становить 45 км. Якщо пересуватися повільніше, то він зросте до 100 км. Батарею можна заряджати постійним струмом потужністю до 270 кВт.
Новий Frauscher x Porsche 850 Fantom покажуть у січні на виставці в Дюссельдорфі. Виготовлять лише 25 таких катерів вартістю 572 934 євро.
До речі, нещодавно в Україні з'явився швидкісний електромобіль Porsche потужністю понад 1000 сил.
Також Фокус розповідав, що електричний катер створили і Maserati.