Довжина понад 8 метрів і 544 сили: представлено найбільший електричний Porsche (фото)

Новий Porsche 850 Fantom отримав 544-сильну установку від електрокросовера Macan. Він здатен розвинути 90 км/год та подолати до 100 км без підзарядки.

Related video

Електричні Porsche — це не лише автомобілі, а й судна. Німецький автовиробник показав оновлений швидкісний катер 850 Phantom. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Як і попередня модель, катер Porsche створений у співпраці з австрійською суднобудівною компанією Frauscher. Він сягає 8,67 м завдовжки та 2,49 м завширшки і вирізняється обтічним дизайном.

Випустять лише 25 Frauscher x Porsche 850 Fantom Фото: Porsche

Frauscher x Porsche 850 Fantom (саме така повна назва катера) розрахований на 9 осіб. У його салоні відчувається вплив автомобілів Porsche. Зокрема, у них запозичили кермо, а сидіння і цифровий щиток приладів виконані в схожому стилі. В оздобленні використали шкіру і дерево.

Крім того, катер Porsche 850 Fantom отримав 12-дюймовий центральний тачскрін і окремий екран для пасажира. Також встановили діодне підсвічування і потужну акустичну систему з Bluetooth.

Катер Porsche сягає 8,67 м завдовжки Фото: Porsche

Донором силової установки став електромобіль Porsche Macan. Два мотори сумарно розвивають 544 к. с., а ємність батареї становить 100 кВтгод.

Важливо

Копія Ferrari: перший кросовер Xiaomi розсекретили на офіційних фото

Катер здатен розігнатися до 90 км/год, а на швидкості 40 км/год запас ходу становить 45 км. Якщо пересуватися повільніше, то він зросте до 100 км. Батарею можна заряджати постійним струмом потужністю до 270 кВт.

Силова установка від Porsche Macan дозволяэ розвивати 90 км/год Фото: Porsche

Новий Frauscher x Porsche 850 Fantom покажуть у січні на виставці в Дюссельдорфі. Виготовлять лише 25 таких катерів вартістю 572 934 євро.

До речі, нещодавно в Україні з'явився швидкісний електромобіль Porsche потужністю понад 1000 сил.

Також Фокус розповідав, що електричний катер створили і Maserati.