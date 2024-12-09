Копія Ferrari: перший кросовер Xiaomi розсекретили на офіційних фото

Кросовер Xiaomi YU7 зовні нагадує Ferrari Purosangue, але є електромобілем. Авто отримає 680-сильну установку і зможе розвивати 253 км/год.

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Автомобільну лінійку Xiaomi розширено – до седана SU7 невдовзі приєднається кросовер YU7. Його продажі стартують у червні-липні 2025 року за ціною від 250 000 до 350 000 юанів ($34 000 – 48 000), а поки опубліковано офіційні фото авто. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто отримає 680-сильну електричну установку Фото: Xiaomi

Новий Xiaomi YU7 – обтічний електричний купе-кросовер, який своїм дизайном дуже нагадує Ferrari Purosangue. У нього довгий капот, розширені "плечі" задніх крил та вигнута віконна лінія. Виражений "ніс" поєднується зі стріловидними фарами. За розмірами кросовер Xiaomi також можна порівняти з Ferrari.

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Габарити Xiaomi YU7 2025:

довжина – 4999 мм;

ширина – 1996 мм;

висота – 1600 мм;

колісна база – 3000 мм;

маса – 2405 кг.

В автомобільній лінійці Xiaomi тепер дві моделі Фото: Xiaomi

Салон Xiaomi YU7 не показали, зате розсекретили деякі характеристики топової повно привідної версії моделі. Вона отримає два мотори загальною потужністю 680 к. с. і зможе розвинути 253 км/год. Літій-щалізо-фосфатну батарею постачатиме CATL, проте її ємність та запас ходу електрокара тримають у секреті.

До речі, з 2025 року почнуть виробляти і 1500-сильний спортивний електромобіль Xiaomi.

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