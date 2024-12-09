Копия Ferrari: первый кроссовер Xiaomi рассекретили на официальных фото

Кроссовер Xiaomi YU7 внешне напоминает Ferrari Purosangue, но является электромобилем. Авто получит 680-сильную установку и сможет развивать 253 км/ч.

Related video

Автомобильная линейка Xiaomi расширена — к седану SU7 вскоре присоединится кроссовер YU7. Его продажи стартуют в июне-июле 2025 года по цене от 250 000 до 350 000 юаней ($34 000 — 48 000), а пока опубликованы официальные фото авто. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто получит 680-сильную электрическую установку Фото: Xiaomi

Новый Xiaomi YU7 — обтекаемый электрический купе-кроссовер, который своим дизайном очень напоминает Ferrari Purosangue. У него длинный капот, расширенные "плечи" задних крыльев и изогнутая оконная линия. Выраженный "нос" сочетается со стреловидными фарами. По размерам кроссовер Xiaomi также можно сравнить с Ferrari.

Важно

Дешевая альтернатива RAV4: на рынок выходит семейный электрокар Toyota за $13 800 (фото)

Габариты Xiaomi YU7 2025:

длина — 4999 мм;

ширина — 1996 мм;

высота — 1600 мм;

колесная база — 3000 мм;

масса — 2405 кг.

В автомобильной линейке Xiaomi теперь две модели Фото: Xiaomi

Салон Xiaomi YU7 не показали, зато рассекретили некоторые характеристики топовой полноприводной версии модели. Она получит два мотора общей мощностью 680 л. с. и сможет развить 253 км/ч. Литий-щелочно-фосфатную батарею будет поставлять CATL, однако ее емкость и запас хода электрокара держат в секрете.

Кстати, с 2025 года начнут производить и 1500-сильный спортивный электромобиль Xiaomi.

Также Фокус рассказывал о новом мощном электрокроссовере от Huawei.