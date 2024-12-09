Копия Ferrari: первый кроссовер Xiaomi рассекретили на официальных фото
Кроссовер Xiaomi YU7 внешне напоминает Ferrari Purosangue, но является электромобилем. Авто получит 680-сильную установку и сможет развивать 253 км/ч.
Автомобильная линейка Xiaomi расширена — к седану SU7 вскоре присоединится кроссовер YU7. Его продажи стартуют в июне-июле 2025 года по цене от 250 000 до 350 000 юаней ($34 000 — 48 000), а пока опубликованы официальные фото авто. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Xiaomi YU7 — обтекаемый электрический купе-кроссовер, который своим дизайном очень напоминает Ferrari Purosangue. У него длинный капот, расширенные "плечи" задних крыльев и изогнутая оконная линия. Выраженный "нос" сочетается со стреловидными фарами. По размерам кроссовер Xiaomi также можно сравнить с Ferrari.Важно
Габариты Xiaomi YU7 2025:
- длина — 4999 мм;
- ширина — 1996 мм;
- высота — 1600 мм;
- колесная база — 3000 мм;
- масса — 2405 кг.
Салон Xiaomi YU7 не показали, зато рассекретили некоторые характеристики топовой полноприводной версии модели. Она получит два мотора общей мощностью 680 л. с. и сможет развить 253 км/ч. Литий-щелочно-фосфатную батарею будет поставлять CATL, однако ее емкость и запас хода электрокара держат в секрете.
Кстати, с 2025 года начнут производить и 1500-сильный спортивный электромобиль Xiaomi.
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