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Авто

Копия Ferrari: первый кроссовер Xiaomi рассекретили на официальных фото

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Фото: Xiaomi | Электрокроссовер Xiaomi YU7 очень похож на Ferrari Purosangue

Кроссовер Xiaomi YU7 внешне напоминает Ferrari Purosangue, но является электромобилем. Авто получит 680-сильную установку и сможет развивать 253 км/ч.

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Автомобильная линейка Xiaomi расширена — к седану SU7 вскоре присоединится кроссовер YU7. Его продажи стартуют в июне-июле 2025 года по цене от 250 000 до 350 000 юаней ($34 000 — 48 000), а пока опубликованы официальные фото авто. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Авто получит 680-сильную электрическую установку
Фото: Xiaomi

Новый Xiaomi YU7 — обтекаемый электрический купе-кроссовер, который своим дизайном очень напоминает Ferrari Purosangue. У него длинный капот, расширенные "плечи" задних крыльев и изогнутая оконная линия. Выраженный "нос" сочетается со стреловидными фарами. По размерам кроссовер Xiaomi также можно сравнить с Ferrari.

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Габариты Xiaomi YU7 2025:

  • длина — 4999 мм;
  • ширина — 1996 мм;
  • высота — 1600 мм;
  • колесная база — 3000 мм;
  • масса — 2405 кг.
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В автомобильной линейке Xiaomi теперь две модели
Фото: Xiaomi

Салон Xiaomi YU7 не показали, зато рассекретили некоторые характеристики топовой полноприводной версии модели. Она получит два мотора общей мощностью 680 л. с. и сможет развить 253 км/ч. Литий-щелочно-фосфатную батарею будет поставлять CATL, однако ее емкость и запас хода электрокара держат в секрете.

Кстати, с 2025 года начнут производить и 1500-сильный спортивный электромобиль Xiaomi.

Также Фокус рассказывал о новом мощном электрокроссовере от Huawei.