Huawei представили стильный электрифицированный кроссовер с запасом хода более 1000 км (фото)

Кроссовер Avatr 11 от Huawei предлагают в электрифицированных версиях мощностью от 310 до 539 сил. Запас хода авто в самой "дальнобойной" модификации превышает 1000 км.

В Китае презентовали новый Avatr 11. Электрокроссовер от автомобильного подразделения Huawei прошел обновление и получил новую "дальнобойную" версию. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Huawei Avatr 11 производят с 2022 года, поэтому его дизайн с оригинальными тоненькими фарами еще не успел устареть, а значит внешне изменили только передний бампер.

Линейку модели пополнила версия с запасом хода более 1000 км Фото: Huawei

Салон Avatr 11 вообще не претерпел изменений — на передней панели по-прежнему установлены три дисплея. Зато панорамная крыша и акустика Meridian теперь входят в базовую комплектацию. Кроме того, отныне доступна четырехместная версия модели. Примечательно, что стартовая цена Avatr 11 при этом снижена до 279 900 юаней ($38 400).

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Электрокроссовер Avatr 11 сохранил заднеприводную 318-сильную и 539-сильную полноприводную версии. Более мощный вариант стартует до сотни за 3,9 с. Оба варианта теперь предлагаются только с большой батареей на 116 кВт∙ч, а запас хода составляет 760-815 км.

Все Avatr 11 теперь имеют панорамную крышу Фото: Huawei

Новичком в линейке стал Avatr 11 с 1,5-литровым бензиновым генератором. Он оснащен 310-сильным электромотором и небольшой батареей емкостью 39 кВт∙ч. В электрическом режиме кроссовер способен преодолеть 225 км, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1065 км.

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