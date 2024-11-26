JAC и Huawei презентовали роскошного конкурента Rolls-Royce и Maybach (фото)

Премиальный седан Maextro S800 достигает 5,5 м в длину и имеет роскошный салон. Дорогая модель оснащена электрифицированной установкой и инновационным автопилотом.

В Китае дебютировал представительский седан Maextro S800. Роскошное авто — первая модель нового бренда, созданного корпорациями JAC и Huawei. Об этом сообщает сайт Autohome.

Авто разработали JAC и Huawei Фото: JAC

Новый Maextro S800 — большой седан F-класса, который в Китае называют электрифицированной альтернативой Rolls-Royce, Bentley и Maybach. Он отличается длинным капотом, высокой оконной линией и аркообразной крышей. У него оригинальные С-образные фары, много хрома в отделке, а за доплату доступна двухцветная окраска.

Подсветка потолка имитирует звездное небо Фото: JAC

Размеры Maextro S800:

длина — 5480 мм;

ширина — 2000 мм;

высота — 1536 мм;

колесная база — 3370 мм.

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Салон Maextro S800 отделан дорогой кожей и деревом, а подсветка потолка напоминает звездное небо. В Huawei разработали для авто не только мультимедийную систему, но и автопилот третьего уровня, который позволяет не держать руки на руле.

Премиальный седан будет электрифицированным Фото: JAC

Характеристики Maextro S800 раскроют в начале 2025 года, когда модель поступит в продажу. Известно лишь, что седан будет электрифицированным, то есть гибридом или электрокаром. Цена Maextro S800 составит ориентировочно от 1 до 1,5 миллиона юаней ($138 000 — 207 000).

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