JAC та Huawei презентували розкішного конкурента Rolls-Royce і Maybach (фото)

Преміальний седан Maextro S800 сягає 5,5 м завдовжки та має розкішнйи салон. Дорога модель отрмиає електрифіковану установку та інноваційний автопілот.

У Китаї дебютував представницький седан Maextro S800. Розкішне авто — перша модель нового бренду, створеного корпораціями JAC та Huawei. Про це повідомляє сайт Autohome.

Авто розробили JAC та Huawei Фото: JAC

Новий Maextro S800 — великий седан F-класу, який у Китаї називають електрифікованою альтернативою Rolls-Royce, Bentley та Maybach. Він вирізняється довгим капотом, високою віконною лінією та аркоподібним дахом. У нього оригінальні С-подібні фари, чимало хрому в оздобленні, а за доплату доступне двоколірне забарвлення.

Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: JAC

Розміри Maextro S800:

довжина – 5480 мм;

ширина – 2000 мм;

висота – 1536 мм;

колісна база – 3370 мм.

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Салон Maextro S800 оздоблений дорогою шкірою та деревом, а підсвічування стелі нагадує зоряне небо. У Huawei розробили для авто не лише мультимедійну систему, але й автопілот третього рівня, який дозволяє не тримати руки на кермі.

Премыальний седан буде електрифікованим Фото: JAC

Характеристики Maextro S800 розкриють на початку 2025 року, коли модель надійде у продаж. Відомо лише, що седан буде електрифікованим, тобто гібридом або електрокаром. Ціна Maextro S800 становитиме орієнтовно від 1 до 1,5 мільйона юанів ($138 000 – 207 000).

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