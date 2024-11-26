JAC та Huawei презентували розкішного конкурента Rolls-Royce і Maybach (фото)
Преміальний седан Maextro S800 сягає 5,5 м завдовжки та має розкішнйи салон. Дорога модель отрмиає електрифіковану установку та інноваційний автопілот.
У Китаї дебютував представницький седан Maextro S800. Розкішне авто — перша модель нового бренду, створеного корпораціями JAC та Huawei. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Maextro S800 — великий седан F-класу, який у Китаї називають електрифікованою альтернативою Rolls-Royce, Bentley та Maybach. Він вирізняється довгим капотом, високою віконною лінією та аркоподібним дахом. У нього оригінальні С-подібні фари, чимало хрому в оздобленні, а за доплату доступне двоколірне забарвлення.
Розміри Maextro S800:
- довжина – 5480 мм;
- ширина – 2000 мм;
- висота – 1536 мм;
- колісна база – 3370 мм.
Салон Maextro S800 оздоблений дорогою шкірою та деревом, а підсвічування стелі нагадує зоряне небо. У Huawei розробили для авто не лише мультимедійну систему, але й автопілот третього рівня, який дозволяє не тримати руки на кермі.
Характеристики Maextro S800 розкриють на початку 2025 року, коли модель надійде у продаж. Відомо лише, що седан буде електрифікованим, тобто гібридом або електрокаром. Ціна Maextro S800 становитиме орієнтовно від 1 до 1,5 мільйона юанів ($138 000 – 207 000).
До речі, нещодавно в Києві бачили електромобіль Rolls-Royce за $600 000 у незвичних кольорах.
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