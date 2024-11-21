Преміальний французький електромобіль із запасом ходу 750 км показали до прем'єри (фото)
Новий електромобіль DS — крос-фастбек з оригінальним дизайном. Авто вирізняється інноваційною аеродинамікою, а його запас ходу сягне 750 км.
У лінійці DS Automobiles з’явиться нова повністю електрична модель. Її презентують до кінця року, а поки на офіційному сайті концерну Stellantis опублікували перші фото електрокара.
Електромобіль DS стане новим флагманом бренду. Авто показали в камуфляжі (його розфарбували в кольори гоночної команди DS у "Формулі Е"), а назву моделі поки тримають у секреті.
Новий електрокар DS – обтічний крос-фастбек зі стрімкою лінією даху та довгим капотом. Його вузенькі діодні фарами поєднуються з "іклами" ходових вогнів, а ручки задніх дверей сховані в стійках даху.
Кросовер DS вирізняється продуманою аеродинамікою. Його коефіцієнт лобового опору становить 0,24. Саме завдяки їй запас ходу електрокара сягне 750 км.
Раніше на сайті Carscoops з’явилася інформація, що нову модель назвуть DS 8 і збудують на платформі STLA Medium. Отже, авто стане побратимом Peugeot 3008 та 5008, але, на відміну від них, буде доступне лише в електричних версіях.
Нагадаємо, що найбільш "дальнобійні" модифікації електричних Peugeot e-3008 та e-5008 оснащені батареєю на 98 кВт∙год. Кросовер пропонують у варіантах потужністю від 210 до 320 к. с.
Між іншим, нещодавно стало відомо, що під брендом DS можуть відродити знаменитий спортивний Citroen 70-х.
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