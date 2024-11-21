Преміальний французький електромобіль із запасом ходу 750 км показали до прем'єри (фото)

Новий електромобіль DS — крос-фастбек з оригінальним дизайном. Авто вирізняється інноваційною аеродинамікою, а його запас ходу сягне 750 км.

У лінійці DS Automobiles з’явиться нова повністю електрична модель. Її презентують до кінця року, а поки на офіційному сайті концерну Stellantis опублікували перші фото електрокара.

Електромобіль DS стане новим флагманом бренду. Авто показали в камуфляжі (його розфарбували в кольори гоночної команди DS у "Формулі Е"), а назву моделі поки тримають у секреті.

Авто вирізняється оригінальним дизайном Фото: DS Automobiles

Новий електрокар DS – обтічний крос-фастбек зі стрімкою лінією даху та довгим капотом. Його вузенькі діодні фарами поєднуються з "іклами" ходових вогнів, а ручки задніх дверей сховані в стійках даху.

Кросовер DS вирізняється продуманою аеродинамікою. Його коефіцієнт лобового опору становить 0,24. Саме завдяки їй запас ходу електрокара сягне 750 км.

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Раніше на сайті Carscoops з’явилася інформація, що нову модель назвуть DS 8 і збудують на платформі STLA Medium. Отже, авто стане побратимом Peugeot 3008 та 5008, але, на відміну від них, буде доступне лише в електричних версіях.

Запас ходу електрокара сягне 750 км Фото: DS Automobiles

Нагадаємо, що найбільш "дальнобійні" модифікації електричних Peugeot e-3008 та e-5008 оснащені батареєю на 98 кВт∙год. Кросовер пропонують у варіантах потужністю від 210 до 320 к. с.

Між іншим, нещодавно стало відомо, що під брендом DS можуть відродити знаменитий спортивний Citroen 70-х.

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